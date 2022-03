Elden Ring déjà hacké, et vous pouvez vous faire bannir par le pirate

Elden Ring a beau être un excellent jeu et une très bonne revisite de la formule des Dark Souls dans un monde ouvert, il garde certaines mécaniques et des problèmes d'anciens jeux de FromSoftware. Cette fois, pas de soucis de piratage de votre ordinateur, ouf, mais il est quand même possible de se faire bannir sans rien faire de mal.

La faute à Malcolm Reynolds, bien connu des joueurs de Dark Souls sur PC. Le pirate est capable de trouver des failles dans les jeux et de les exploiter pour faire bannir d'autres joueurs, qui n'ont rien demandé, et il remet ça dans Elden Ring. Il a d'abord contourné le logiciel anti-piratage du jeu, rien de sorcier pour les hackers, et il a déniché un objet qui n'est pas présent dans l'aventure : un item dénommé « pavel », utilisé par les développeurs en interne, mais qui n'est pas accessible par les joueurs de manière normale.

Sauf que Malcolm a mis la main dessus en hackant le jeu et la suite se passe dans le mode PvP d'Elden Ring. Il envahit le monde d'un autre joueur et l'extermine avec des sorts magiques surpuissants, ce qui est tout à fait normal dans le jeu, mais les rend encore plus puissants en trichant. Et surtout, avant de repartir dans son monde, il laisse l'objet « pavel » dans l'inventaire de sa victime. Le joueur, déjà bien agacé, retrouve son monde, mais le jeu détecte un item inconnu, il est donc banni, mais pas totalement. Il s'agit d'un softban, le jeu ne dit rien, mais les parties PvP du joueur se feront désormais uniquement entre tricheurs, ce qui n'a rien d'amusant...

Malcolm Reynolds se définit comme « un mal nécessaire », il invite Bandai Namco et FromSoftware à intégrer un meilleur logiciel anti-triche dans leurs jeux afin d'éviter le piratage trop facile pour les hackers expérimentés. Vous pouvez retrouver Elden Ring à 50,99 € chez Gamesplanet, et y jouer sans utiliser de Doigts pour profiter de l'aventure hors PvP en toute quiétude.

Lire aussi : TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner