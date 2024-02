Elden Ring : L'ombre de l'Arbre-monde, sa bande-annonce de gameplay est en approche !

Ces derniers mois, les indices et fuites quant à une possible sortie en février du DLC Shadow of the Erdtree ou L'ombre de l'Arbre-monde d'Elden Ring se sont multipliés. Un revendeur avait en effet partagé des visuels de manettes devant paraître en même temps que l'extension et qui seraient disponibles au cours de ce deuxième mois de l'année 2024. Un dossier pour un contenu téléchargeable est ensuite apparu du côté de SteamDB, encore actualisé récemment, et PureArts a teasé un collectible. Hélas, sans nouvelle lors du dernier State of Play et la fin du mois approchant, les espoirs des joueurs commençaient à s'envoler d'avoir ne serait-ce que des nouvelles de ce contenu. Eh bien, ils viennent d'être ravivés, car nous aurons au moins droit au tout premier aperçu de l'extension, et ce d'ici quelques heures !



Bandai Namco vient d'annoncer que la bande-annonce de révélation du gameplay de Shadow of the Erdtree sera diffusée ce mercredi 21 février 2024 à 16h00 pile, partageant d'ores et déjà le flux vidéo où il sera possible de la visionner. Il a de plus été précisé que cette présentation durera 3 minutes, qui promettent d'ores et déjà d'être intenses. Croisons les doigts pour qu'une date de sortie soit dévoilée à cette occasion. Nous mettrons évidemment à jour cet article avec les détails qui seront dévoilés.

