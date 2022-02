Elden Ring : les problèmes de performances pointés du doigt, FromSoftware y travaille

Ça y est, le mastodonte est là ! Elden Ring est disponible aujourd'hui sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et après avoir conquis la presse, il semble s'être attiré les faveurs du public. Il a déjà atteint les 764 835 joueurs simultanés sur Steam, un nombre que seuls 6 autres jeux ont réussi à dépasser par le passé. En revanche, tous ne semblent pas totalement apprécier leur expérience : les évaluations sont actuellement « moyennes » sur la plateforme de Valve.

Le fond du titre ne pose sans doute pas de problème, mais ce sont ses performances qui sont pointées du doigt, notamment au niveau du framerate sur PC. La mise à jour 1.02 déployée cette semaine ne suffit visiblement pas à rendre la technique plus stable, y compris sur consoles de salon. Bandai Namco Games a déjà reconnu le problème et a fait une liste des soucis connus sur lesquels FromSoftware travaille. Il conseille en attendant aux joueurs PC de mettre à jour les pilotes de leurs cartes graphiques pour diminuer leur nombre.

Principaux éléments à réviser Concernant le problème de la souris étant trop sensible dans la version PC

Nous enverrons un correctif pour ce problème dans un proche avenir.

En ce qui concerne le problème d'Easy Anti-Cheat qui ne se lance pas lorsque le nom du compte Steam est défini sur des caractères de 2 octets.

Nous connaissons la cause de ce problème et fournirons un correctif dans un proche avenir.

En ce qui concerne le phénomène de fréquence d'images et d'autres problèmes liés aux performances pendant le jeu, nous travaillerons constamment pour améliorer le jeu afin qu'il puisse être joué confortablement sur divers environnements et plates-formes PC.

Pour la version PC, la mise à jour des pilotes de votre carte graphique vers la dernière version peut améliorer considérablement les performances.

À propos du phénomène des données de jeu qui ne s'enregistrent pas correctement dans la version PlayStation 5

Si la console PS5 est éteinte de manière inattendue pendant que vous jouez à un jeu ou en mode repos, les données enregistrées peuvent ne pas être enregistrées correctement.



Nous sommes conscients de la cause de ce problème et travaillons sur un correctif pour le corriger, mais jusqu'à ce que le correctif soit publié, veuillez enregistrer votre jeu manuellement en quittant le jeu régulièrement.



Les données du jeu seront enregistrées correctement si vous quittez le jeu en ouvrant le menu système à l'aide du bouton Options et en sélectionnant « Quitter le jeu ». Nous travaillons également sur quelques autres corrections de bugs et améliorations des performances selon les besoins. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance si vous rencontrez d'autres problèmes.

Espérons que ces futurs correctifs suffisent à faire remonter Elden Ring dans l'estime des joueurs, car il semble avoir au-delà de cela bien des qualités pour les séduire.

