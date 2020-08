Elite Dangerous: Odyssey, les développeurs nous en disent un peu plus sur son contenu

Alors que la sortie d'Elite Dangerous: Odyssey en 2021 semble encore bien loin, Frontier a publié hier le premier épisode d’une nouvelle série de dev diaries appelée The Road to Odyssey. Ces journaux de bord ont pour vocation de détailler les grosses nouveautés d’Odyssey qui, pour rappel, permettra entre autres de quitter le cockpit de son vaisseau pour fouler le sol de mondes inconnus, pour peu qu’ils aient un minimum d’atmosphère.

Cette première publication prend la forme d’une vidéo intitulée One Giant Leap. L’occasion pour le Game Director Piers Jackson et toute son équipe de nous en dire un peu sur ce qui nous attend, à commencer par ce feeling si particulier au moment de poser le pied sur une planète inexplorée. Si cet aspect là n’est pas très concret pour l’instant, la composition des planètes l’est beaucoup plus. Pression de la surface, géologie et composition atmosphérique sont au rendez-vous pour rendre l’exploration la plus complète possible.

Un soin tout particulier a également été apporté à la végétation. Non content d’apporter de la vie à Elite Dangerous, Odyssey introduit ici une nouvelle mécanique. Les joueurs pourront en effet récupérer des échantillons sur les plantes afin d’obtenir des données. Il sera ensuite possible d’échanger ces informations avec d’autres joueurs.

Elite Dangerous: Odyssey est une extension qui nécessitera le jeu original pour fonctionner. Vous pouvez vous procurer la version PS4 de la Legendary Edition sur Amazon pour 34,90 €.