Epic Games est « financièrement sain » après de 870 licenciements

Avec le succès retentissant de Fortnite depuis 2017, il serait logique de penser qu'Epic Games est une entreprise rayonnante. Mais la firme a beaucoup investi dans son Epic Games Store et a racheté diverses entreprises, dépensant plus d'argent qu'il en gagnait. Résultat des courses : Epic Games a revendu Bandcamp et SuperAwesome, tout en licenciant 870 employés, soit environ 16 % de sa masse salariale.

Une restructuration difficile pour les employés, mais qui paye. À l'Unreal Fest 2024 (via GamesIndustry.biz), le CEO Tim Sweeney a annoncé qu'Epic Games est désormais financièrement stable :

Nous avons passé l'année dernière à reconstruire et à vraiment exécuter solidement sur tous les fronts. Je suis heureux de vous annoncer maintenant que l'entreprise est financièrement saine et que Fortnite et l'Epic Games Store ont atteint de nouveaux records en termes de concurrence et de succès.

Le Battle Royale free-to-play a, selon Tim Sweeney, atteint les 110 millions d'utilisateurs actifs pendant les vacances, tandis que l'EGS comptait 70 millions d'utilisateurs actifs le mois dernier. Les 870 licenciés sont désormais ravis de savoir qu'Epic Games va bien.

