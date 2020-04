EvilvEvil : une première vidéo de gameplay dévoilée, et un point sur le modèle économique

En début d'année, Toadman Interactive dévoilait EvilvEvil, présenté alors comme un jeu de tir à la première personne avec des vampires et divers monstres. Le studio est de retour aujourd'hui avec un premier carnet des développeurs permettant de découvrir quelques séquences de gameplay, son univers et son modèle économique.

EvilvEvil se déroule donc dans un futur proche, où les vampires et d'autres créatures fantastiques sont apparues sur Terre, pour manger les humains, et ils font désormais partie du quotidien. Le joueur incarnera l'un de ces suceurs de sang dans ce FPS nerveux, coopératif et narratif, aux graphismes en cel shading. Et bonne nouvelle, EvilvEvil sera free-to-play à son lancement, les développeurs publieront ainsi des mises à jour hebdomadaires pour garder les joueurs actifs.

Malheureusement, Toadman Interactive ne dévoile toujours pas les plateformes sur lesquelles débarquera EvilvEvil, attendu dans le courant de l'année 2020.