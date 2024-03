Expeditions: A MudRunner Game, l'aventure sur roues démarre avec la bande-annonce de lancement

Après Spintires: MudRunner et SnowRunner, Focus Entertainment et Saber Interactive sont de retour cette semaine avec un nouveau jeu de simulation de conduire sur des terrains accidentés avec Expeditions: A MudRunner Game, qui se lance sur toutes les plateformes avec une bande-annonce :

Après les forêts boueuses et les montagnes enneigées, direction la nature sauvage sur des terrains encore plus variés. Les joueurs vont devoir ici conduire différents véhicules pour mener à bien des expéditions scientifiques, il faudra gérer son campement et utiliser de l'équipement de haute technologie pour s'aider dans cette aventure.

De l’Arizona aux Carpates, explorez de vastes mondes ouverts à la recherche de trésors enfouis et de ruines oubliées. Expeditions: A MudRunner Game est un jeu de simulation de conduite tout-terrain novateur crée par Saber Interactive, qui est à l’origine du jeu SnowRunner, plébiscité par le public.

Menez des missions de recherche à l’aide de différents véhicules tout-terrain et d’outils high-tec. Gérez bien votre camp et votre équipe afin de garantir votre réussite en pleine nature. Lancez-vous dans des expéditions scientifiques gratifiantes et adaptez-vous face aux défis que vous offre la nature. Percez les mystères de contrées inexplorées.

Expeditions: A MudRunner Game reprend le gameplay des simulations de conduite tout-terrain de Saber Interactive basées sur la physique avancée, qui retranscrivent parfaitement les sensations liées à la conduite en pleine nature. Peu importe que vous soyez un joueur de longue date ou un nouveau venu. Vivez des expéditions scientifiques palpitantes grâce aux jeux MudRunner.

La préparation est la clé du succès. Préparez soigneusement vos missions et engagez une équipe de spécialistes pour améliorer vos compétences de terrain. Grâce au drone et au détecteur de métaux, sondez votre environnement et trouvez des lieux dignes d’intérêt. Investissez les profits de chaque expédition afin d’agrandir votre camp de base en construisant des structures d’assistance, afin d’obtenir du matériel utile et de nouveaux véhicules.

Équipez vos véhicules de technologies et de gadgets de pointe, afin de garantir votre réussite en pleine nature. Utilisez le treuil et les dispositifs d’ancrage portables pour réaliser des manœuvres complexes et traversez les rivières à l’aide de l’échosondeur. Choisissez soigneusement votre outil, le sort de votre expédition peut en dépendre.

Treuil : Sortez votre véhicule de la boue ou descendez en rappel le long de falaises escarpées

Vérin : Remettez votre véhicule d’aplomb après un accident

Échosondeur : Évitez de couler en sondant la profondeur des eaux qui entourent votre véhicule

Et bien plus encore…

Personnalisez vos véhicules dans le garage et faites votre choix parmi des véhicules de reconnaissance légers, des engins tout-terrain ou de gros camions. Adaptez votre approche en fonction du type d’expédition : exploration rapide et légère ou expédition en camion plus chargée. Réussir des expéditions vous permet d’investir dans de nouveaux accessoires, dans l’agrandissement de votre espace de stockage, dans des pièces de rechange ou des outils de mesure.

Des déserts arides aux forêts sauvages, en passant par des montagnes escarpées, parcourez de vastes contrées inhospitalières qui regorgent de merveilles cachées et de ruines oubliées. Vous trouverez de nombreux sites archéologiques, des fossiles et autres curiosités naturelles à travers l’Arizona et les Carpates. Chacune de ces découvertes peut être la clé d’avancées scientifiques majeures.