Fairy Tail : un extrait de la bande-son à retrouver en vidéo

Koei Tecmo a publié une nouvelle vidéo de son futur RPG se basant sur Fairy Tail. Au programme ? Pas de nouvelles séquences, mais un aperçu des diverses musiques que nous pourrons retrouver dans le jeu. Tout ce que nous pouvons en dire, c’est qu’au travers des cinq thèmes qui nous sont dévoilés, nous retrouvons l’ambiance épique, chaleureuse et festive, que le compositeur Yasuharu Takanashi instaure dans l'anime Fairy Tail.

Nos esgourdes se régalent avec :

Pour rappel, Fairy Tail a récemment été repoussé au 25 juin en Europe et au 26 juin en Amérique du Nord, et sera disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC.