Fall Guys : Spartan Showdown, un évènement avec des skins Halo annoncé en vidéo

Fall Guys: Ultimate Knockout risque de beaucoup faire parler de lui dans les prochains jours, le titre de Mediatonic va en effet devenir free-to-play et surtout débarquer sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Seires X|S. Et les développeurs ont décidé de marquer le coup avec un évènement en lien avec la franchise Halo.

Lors du Xbox Games Showcase Extended 2022, les développeurs ont en effet partagé une bande-annonce pour dévoiler le Spartan Showdown, un évènement qui sera lancé dans Fall Guys le 30 juin prochain, sur toutes les plateformes et qui permettra de débloquer des éléments cosmétiques inspirés de la licence Halo au travers de défis, dont des costumes du Master Chief et de l'Arbiter. Et si la vidéo vous paraît familière, c'est normal, elle reprend la bande-annonce Believe de Halo 3, publiée à l'origine en 2012.

Pour rappel, Fall Guys passera en free-to-play et arrivera sur de nouvelles plateformes le 21 juin prochain, espérons que la Switch ait aussi droit à son évènement avec les héros de Nintendo. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Xbox Live sur Amazon.