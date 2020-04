Fallout 76 : Bethesda veut ajouter des animaux de compagnie

La mise à jour Wastelanders de Fallout 76 a apporté plein de nouveautés, parmi lesquelles celles de recruter un compagnon parmi plusieurs disponibles. Ils ne nous suivent pas dans nos aventures, mais sont plutôt là pour nous aider à défendre notre base. La fonctionnalité devrait d'ailleurs évoluer avec le temps.

Les développeurs Jeff Gardiner et Ferret Baudoin ont organisé un Ask Me Anything sur Reddit il y a quelques jours, et à la question de savoir si des animaux de compagnie allaient être intégrés à l'expérience, le premier cité a livré une réponse directe.

Des comestibles ? Je rigole. Maintenant que nous avons notre système de compagnons dans le jeu, nous regardons également pour ajouter des animaux de compagnie.

L'annonce n'est pas 100 % officielle, mais les développeurs semblent dans tous les cas œuvrer pour ajouter des animaux en tant qu'alliés dans Fallout 76. Dogmeat fera-t-il son retour à cette occasion ? Bethesda Game Studios en profitera-t-il pour amener des robots ou créatures non humaines ? Et, surtout, nous accompagneront-ils dans nos quêtes ? Nous aurons certainement les réponses d'ici quelques mois.

