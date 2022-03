Festival Geek and Game : ce nouveau festival des jeux et de la culture Geek ouvrira ses portes les 2 et 3 avril prochains !

Source: Festival Geek and Game

C'est à Vidauban, petite commune de 12 000 âmes située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les bords de l'Argens qu'aura bientôt lieu la première édition du Festival Geek And Game. Il est organisé par Légendes & Fantaisies qui est une association culturelle spécialisée dans l'évènementiel et la promotion des cultures alternative et historique.

Au programme du week-end :





Animation Just Dance avec Irina ;

DJ Boucherie : streameur en live non-stop ;

Les 9 Royaumes : Tiktokeurs ;

Déambulations cosplay ;

Jeux de rôle et de société avec Trolls De Jeu ;

Jeu de rôle Grandeur Nature et combats avec L’Ordre de la Reine Jeanne ;

Réalité virtuelle avec GAMERGEN.COM ;

Rétrogaming (tournois et musée) avec Les Gamers du Cœur ;

Démo jeux vidéo avec Futur Tech ;

Stand photo : décors viking et manga ;

Quête Pokémon GO organisée par le Conseil Municipal Jeunes ;

Ateliers doublage, conférences, dédicaces...

Plus de 30 stands dans l'univers des jeux, manga, médiéval fantastique, cosplay...

Côté invités, trois comédiens de doublage seront accessibles via l'atelier de doublage, pour des autographes, photos et même discussions.

David Krüger

Voix de Dwayne Johnson / The Rock, Chris Pratt / Star Lord.

Luc Boulad

Voix de Vegeta dans « Dragon Ball GT » & Monkey D.Garp dans « One Piece ».

Dominique Vallée

Voix de Maléfique dans « Once Upon A Time », Pam dans « True Blood », Poison Ivy dans les films d’animation « Batman ».

De notre côté, nous serons présents avec notre stand de réalité virtuelle et de quoi vous faire plaisir en plongeant dans ce qui se fait maintenant appeler le Metavers que ce soit pour découvrir, voyager ou jouer. Nous vous détaillerons le contenu une petite semaine avant le salon, mais sachez déjà que vous pourrez vous amuser avec des jeux en Free Roaming (déplacement libre), d'autres en mode challenge, sans oublier l'espace découverte pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de plonger dans la VR et l'espace simulation avec notre siège à vérins et son casque HP Reverb G2.

Quid des prix ?





Le Festival Geek And Game aura donc lieu les 2 et 3 avril prochains à la salle Polyculturelle de Vidauban, l'entrée est à 5 € et gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Nous vous y attendons nombreux !