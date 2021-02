FinalFantasy VII: The First Soldier et Final Fantasy: Ever Crisis, un Battle Royale et une compilation inattendus annoncés sur mobiles !

L'annonce d'un portage de Final Fantasy VII Remake sur PS5 était attendue, mais pas forcément pour le State of Play de ce jeudi soir. Et pourtant, c'est bien au terme de cette conférence que Square Enix a dévoilé Final Fantasy VII Remake Intergrade, une version améliorée avec un chapitre exclusif autour de Yuffie.



Mais les annonces de l'éditeur ne se sont finalement pas terminées là... Tout de suite après l'évènement, il a dévoilé que 2 jeux mobiles dans l'univers du jeu de rôle culte allaient voir le jour. Vous vous souvenez des dépôts de nom The First Soldier et Ever Crisis ? Il s'agira bien de ces 2 expériences en question, conçues exclusivement pour les appareils sous iOS et Android.

Final Fantasy VII: The First Soldier est peut-être le plus surprenant des 2, et celui qui risque le plus de diviser, car il s'agit... d'un Battle Royale. Oui, même Final Fantasy s'y met, avec un épisode se déroulant 30 ans avant les évènements du RPG culte, alors que la Shinra lance sa troupe de combat d'élite SOLDAT. C'est donc avec ces guerriers d'exception que nous participerons à des combats en ligne, pour certains avec classements, dans un gameplay mêlant magie et... séquences de tir façon FPS. Décidément, nous aurons tout vu...

L'autre projet est plus curieux, et avouons-le plus alléchant pour les fans. Final Fantasy VII: Ever Crisis compilera les histoires de Final Fantasy VII, du long-métrage d'animation Advent Children, du jeu exclusif aux mobiles japonais Before Crisis, de Crisis Core et de Dirge of Cerberus dans une toute nouvelle aventure épisodique, avec en prime du contenu inédit scénarisé par Kazushige Nojima ! La forme s'annonce très originale, avec déjà un mélange d'exploration avec des personnages chibi rappelant les remakes DS avec des combats plus modernes affichés dans le trailer, mais en l'absence de détails supplémentaires, difficile d'en savoir plus.



Final Fantasy VII: The First Soldier est prévu pour 2021, et Final Fantasy VII: Ever Crisis pour 2022, exclusivement sur iOS et Android donc, et en free-to-play avec achats integrés. De quoi vous forcer à vous mettre au jeu sur mobile ? Si vous préférez la PS4, Final Fantasy VII Remake est disponible à partir de 37,89 € sur Amazon.fr.