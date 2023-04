Firmament : une sortie imminente pour cette nouvelle aventure Mystique sur PC et en VR

En 1993, le studio Cyan sortait Myst, un jeu d’aventure et de réflexion qui allait devenir un killer game et le jeu vidéo le plus vendu de la planète pendant près d’une décennie. Lui succèderont quelques suites, un portage en VR et diverses péripéties de la même trempe. Trente ans plus tard, le studio se rappelle à notre bon souvenir et pour fêter dignement cet anniversaire, il nous propose un nouveau titre dans la plus pure lignée de ses aïeux, le dénommé Firmament.

Il aura fallu attendre 7 ans depuis la sortie d’Obduction pour voir arriver un nouvel opus original chez Cyan et comme nous vous en avions déjà parlé lors de sa présentation, son dernier-né se déroule à nouveau dans un univers typiquement steampunk où se mélangent machines à vapeur futuristes, engrenages et époque victorienne. De plus, comme il est d’usage de ne pas changer une recette qui fonctionne, dans cette nouvelle aventure, nous serons encore une fois amenés à résoudre une succession d’énigmes complexes et à explorer différents royaumes fantastiques. Pour y parvenir, nous recevrons l’aide d’un compagnon mécanique et d’une apparition qui nous servira de guide.

À l'origine prévu pour 2020, Firmament fut finalement reporté pour permettre une adaptation en réalité virtuelle et ainsi viser un public plus large. Par ailleurs, pour être accessible au plus grand nombre, cette version VR proposera un mode téléportation tout comme un système de rotations douces et de déplacements rapides dans les escaliers ou les échelles.

Si aucune date n’a encore été fixée en ce qui concerne les sorties PS4, PS5 et PSVR 2, le jeu nous parviendra finalement le jeudi 18 mai 2023 sur PC, Mac et PC VR.

Vous pouvez d’ores et déjà ajouter Firmament à votre liste de souhaits sur Steam.