Microsoft Flight Simulator : avec la prochaine update 5, les performances s'envoleront !

Microsoft Flight Simulator, l'incroyable simulation de vol d'Asobo Studios, aussi bien connu des joueurs pour son rendu graphique quasi photoréaliste que pour son exigence sur les configurations informatiques, nous en apprend un peu plus sur sa prochaine mise à jour 5. C'est lors d'une séance de questions-réponses en live sur Twitch avec les développeurs du jeu que nous apprenons que le titre a subi de nombreuses améliorations au niveau des performances. Attachez vos ceintures, puisque le gain s'annonce impressionnant !

« Nous avons réécrit ou amélioré de nombreuses parties du moteur du jeu et de l'architecture, afin d'obtenir les performances maximales de la simulation, et de réduire au minimum des ressources, la mémoire ou encore l'empreinte de la bande passante » explique Sebastian Wloch à partir de 3:15.

La démonstration commence avec un survol de Manhattan sur la version actuelle du titre. Les paramètres sont réglés sur Ultra, en 4K avec une échelle de rendu à 40 %, et le tout tourne à environ 35 images par secondes sur une configuration à base d'un i7-9700k et d'une RTX 2060. Dans cette version, la charge du CPU est de 100 %, le GPU est quant à lui utilisé à seulement 75 % et la mémoire RAM occupe 24 Go, ce qui est loin d'être optimal. Sebastian Wloch explique alors que les développeurs ont dernièrement beaucoup travaillé sur l'optimisation de la charge CPU et GPU, afin de libérer toute la puissance possible de ces composants et de laisser le GPU s'exprimer à son plein potentiel. La démonstration de Microsoft Flight Simulator se poursuit juste après avec le même vol réalisé dans des conditions identiques, mais sur la prochaine version 5 du jeu, et le résultat est sans appel ! Le nombre d'images par seconde fait un bond en avant spectaculaire et tient désormais 55 fps en tutoyant même par moment les 60 fps ! Les graphiques de performances indiquent alors une charge CPU à 75 %, un GPU pleinement exploité à 100 % et une utilisation de la RAM en chute libre à 15 Go. Les promesses sont tenues et les performances s'envolent ! Concernant la réalité virtuelle, Sebastian Wloch annonce un impact positif et définitivement meilleur qu'actuellement. Bien qu'il n'ait pu le quantifier, il estime un gain à peu près identique. Bien évidemment les résultats varieront en fonction des configurations de chacun.



Les prochains voyages s'annoncent donc ensoleillés avec des turbulences nettement réduites, de quoi faire le bonheur des fans de la franchise et de ceux hésitant à embarquer par peur de leur configuration jusqu'à présent trop modeste.



Réservez vos billets pour le 27 juillet prochain, date à laquelle Microsoft Flight Simulator sortira également sur Xbox Series X|S. Si vous voulez découvrir Microsoft Flight Simulator sur console, la Xbox Series S est disponible à partir de 299,00 € sur Amazon.fr.