Forspoken : 8 aptitudes dédiées au parkour magique introduites dans une nouvelle présentation de gameplay

Forspoken est toujours attendu en début d'année prochaine aussi bien sur PS5 que sur PC. Cette aventure prenant la forme d'un isekai nous mettra aux commandes de la jeune New-Yorkaise Frey Holland, transportée à Athia où elle sera dotée de pouvoirs magiques, lui permettant de combattre, mais aussi de se déplacer avec élégance. Ce sont ces éléments de parkour qui sont mis en avant dans une toute présentation de gameplay, à l'instar de ce qui avait été fait en août avec les bases du jeu.

Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, Duncan Heaney de Square Enix a également donné quelques détails sur le PlayStation Blog. Bon, les noms traduits n'étaient pas les mêmes que ceux de la vidéo, nous les avons donc remplacés pour homogénéiser le tout en nous basant sur la vidéo, mais rien ne dit si l'une des deux traductions sera bien celle en jeu...

Lorsque Frey Holland est transportée dans le monde étrange d’Athia, une chose s’impose rapidement : ce monde n’est pas seulement un nouveau foyer. Il s’agit aussi d’une aire de jeux.

L’héroïne de Forspoken profite de différents mouvements de parkour renforcés par la magie qui lui permettent de sauter, de se retourner, de filer et de bondir dans ce nouveau monde avec une fluidité surprenante. Vous pouvez voir un aperçu détaillé de tout cela dans notre nouvelle vidéo :

Que faisait Frey dans cette vidéo ? Continuez votre lecture pour en savoir davantage sur les compétences de parkour dont elle dispose, et comment elle peut les utiliser.

Foncer

Il s’agit de l’un des pouvoirs principaux de Frey, et l’essence même du parkour dans Forspoken.

Vous l’activez en maintenant la touche cercle enfoncée. Dans cet état, Frey s’élance dans le monde avec vitesse et grâce. Elle sautera automatiquement par-dessus les petits rochers, les corniches, les murs bas et fera tout pour avancer dans la direction que vous lui indiquez.

Bien évidemment, cette compétence a ses limites. Utiliser Foncer seul ne permettra pas à Frey d’escalader une falaise ou la façade d’un bâtiment. De plus, la compétence requiert de l’endurance. Pour vous déplacer avec élégance, vous devrez associer Foncer aux autres compétences de Frey, et apprendre à les enchaîner.

Il s’agit en fait de la fondation d’un système qui vous donne le contrôle de vos déplacements, plutôt que de laisser le jeu le faire pour vous. Plus vous jouerez, mieux vous vous déplacerez, et plus Frey aura l’air cool.

Fuser

La compétence Fuser vous permet d’utiliser Foncer encore plus rapidement en appuyant sur les touches au moment opportun.

Lors de votre utilisation de Foncer, vous verrez parfois des flammes se dégager de Frey. Appuyez sur la touche cercle lorsque vous les voyez, et elle s’élancera en avant tout en gardant son allure. Encore mieux, cela vous permet de conserver votre vitesse tout en récupérant de l’endurance.

C’est un bon exemple de la facilité de la prise en main du système de parkour de Forspoken, mais qui prouve également qu’il peut demander une certaine maîtrise. Un joueur découvrant le jeu peut se déplacer sans problème à l’aide de Foncer de base, mais des joueurs expérimentés peuvent se servir de Fuser pour aller plus loin, plus vite, pendant plus longtemps.

S'élancer

Vous voulez rapidement accélérer ? Il est temps d’utiliser S'élancer.

Cette compétence permet à Frey de décoller du sol pour accélérer. Appuyez sur X au bon moment, et Frey effectuera un bond en avant. Si vous appuyez de nouveau sur X lorsqu’elle touche le sol, vous continuerez de filer vers l’avant à une vitesse prodigieuse.

Ce mouvement permet également de conserver votre endurance. De nombreuses compétences utilisent cette ressource, et lorsqu’elle est épuisée, la course de Frey prend fin. Il sera parfois nécessaire de laisser Frey reprendre son souffle. En effet, son endurance se recharge rapidement lorsqu’elle n’utilise pas de compétence.

C’est pourquoi les compétences telles que Fuser et S'élancer sont très utiles. Puisqu’elles ne consomment pas d’endurance, elles vous permettent d’aller bien plus loin que la normale. Plus vous jouerez, plus vous serez en mesure de maintenir votre rythme… ce qui saura vous plaire !

Gravir

Foncer vous permet de grimper dans une certaine mesure, mais si vous souhaitez aller plus haut, vous devrez apprendre la compétence Gravir.

Cette dernière permet à Frey de créer des prises éphémères pour se projeter dans les airs. Vous pouvez l’utiliser pour vous donner un coup de pouce pour atteindre le sommet d’une structure ou vous lancer pour continuer à vous déplacer dans le monde de manière fluide.

Avoir ce saut supplémentaire disponible est formidable, mais vous savez ce qui serait vraiment génial ? Avoir un saut supplémentaire supplémentaire. Ce qui me mène au point suivant…

Grimper

Grimper vous permet d'aller encore plus haut en réalisant plusieurs sauts en succession rapide.

Comme son nom l’indique, Grimper permet à Frey d’atteindre des hauteurs hors de portée d’un saut normal. Cette hauteur supplémentaire change vraiment la donne, vous permettant d’atteindre des zones qui vous seraient autrement inaccessibles, et ouvrant encore plus de possibilités pour votre course effrénée.

D’accord, il ne s’agit peut-être pas de la compétence la plus spectaculaire du répertoire de Frey, mais vous vous demanderez rapidement comment vous avez pu vous en passer !

Se propulser

Un grappin, en voilà du spectaculaire !

En appuyant sur la touche Carré, Frey pourra lancer un lien magique qui l’attire vers tout ce qu’il touche. Il est utile pour vous permettre de continuer à avancer dans des situations où vous tomberiez, ou pour contourner des éléments de décor qui pourraient autrement vous ralentir dans votre élan.

Vous pouvez également maintenir la touche carré enfoncée pour ralentir le temps et cibler les zones vers lesquelles vous souhaitez vous diriger. Le Grappin peut s’accrocher à n’importe quel mur, mais il prend tout son sens lorsque vous ciblez certains objets trouvés dans le monde. Ces derniers permettent à Frey de se balancer vers l’avant à des vitesses incroyables ou de se lancer dans les airs !

Flotter



Vous avez profité de Foncer, de Gravir, de Grimper et de Se propulser pour prendre de la hauteur, mais vous devez maintenant descendre rapidement. Que faire ? Vous utilisez la compétence Flotter !

Cette compétence infiniment utile permet à Frey de manipuler la gravité pour amortir sa chute. Il vous suffit de maintenir la touche X enfoncée lorsque vous êtes dans les airs, et vous pourrez flotter doucement tout en contrôlant votre vitesse.

Bien sûr, ses applications vont bien au-delà de la simple survie. Cette compétence est particulièrement utile pour se déplacer. Flotter vous permet de traverser sans effort de grands espaces. Vous souhaitez passer de l’autre côté d’un ravin et sauter de bâtiment en bâtiment ? La plupart du temps, il vous suffira de glisser vers votre destination.

Faites tout de même attention, vous perdrez de l’altitude. Lorsque vous parcourez de grandes distances, n’hésitez pas à également utiliser d’autres compétences de parkour, telles que Se propulser.

Glisser

Les cours d’eau vous ralentissent, vous empêchent d’avancer et regorgent souvent de monstres à la dentition excessive qui cherchent à faire de vous leur joujou. En d’autres termes, ils sont l’ennemi du parkour.

Si vous n’avez pas la compétence Glisser, bien entendu.

Vous l’avez peut-être déjà vue dans les bandes-annonces. Elle permet à Frey de surfer à la surface de l’eau. Si Frey apprend cette compétence, elle s’active automatiquement lorsque vous utilisez Foncer sur l’eau. Maintenez simplement la touche cercle enfoncée pour glisser.

La vitesse et le style adoptés lorsque vous voyagez font de chaque lac, rivière et mer une occasion de frimer. Cette capacité est particulièrement utile lorsque vous combattez l’un des monstres humides précédemment mentionnés. Grâce à elle, vous pourrez tourner en rond autour d’eux. Ou, plus précisément, glisser en rond autour d’eux.

Forspoken est l’un de ces jeux où le mouvement en lui-même est particulièrement divertissant. La traversée n’est plus qu’un simple aller d’un point A à un point B ; il est maintenant question de compétence et de style.

À vous de découvrir comment combiner ces différentes compétences magiques pour parvenir à « flotter » dans le monde. Lorsque vous aurez trouvé comment faire, vous déplacer ne sera plus qu’un plaisir sans fin.