Fortnite : l'évènement Cauchemars 2022, des skins Rick et Morty et Evil Dead, et les nouveautés de la 22.20 lancés

Comme les années précédentes, Fortnite va célébrer Halloween avec un évènement Cauchemars 2022, ou Fortnitemares en version originale. Et il a mis le paquet, avec une fête organisée par DJ Lyka dans le mode Battle Royale où nous pourrons écouter un set de la productrice de techno Sara Landy autour de l'autel d'altération, le retour du mode limité Assaut de la Horde en variante Zéro Construction, des quêtes spéciales avec du contenu cosmétique à débloquer, les skins Œil sinistre et Tourment éploré à acheter dans la boutique d'objets, ou encore des îles imaginées par la communauté, mises en avant dans la catégorie Horreur et ravissement du Mode Créatif.

Tout le programme de l'évènement lancé aujourd'hui et qui durera jusqu'au 1er novembre est disponible ci-dessous.

Dans la mise à jour 22.20 de Fortnite, DJ Lyka vous attend à l'Arbre de réalité pour vous aider à vous transformer en une bête aux traits.... lupins.



Se changer en monstre n'est pas la seule nouveauté de Fortnite : Cauchemars 2022. Accomplissez aussi des quêtes et obtenez des récompenses spéciales, défiez les monstres du cube dans Assaut de la horde Zéro construction, faites la fête avec des objets réintroduits et plus encore. Fortnite : Cauchemars 2022 dure jusqu'au 1er novembre à 7h00 (CET) !



Des griffes à faire crier au loup Après avoir dansé au rythme effréné du mix de DJ Lyka, montez sur l'un des différents autels d'altération près de l'Arbre de réalité, où vous aurez la possibilité d'effectuer l'emote Rituel. (Si vous êtes loin de l'Arbre de réalité, pas d'inquiétude, il y a des autels ailleurs !) Une fois le rituel accompli, vous obtiendrez les griffes de hurleur. Utilisez-les pour obtenir des compétences de loup : Piste lupine



Une fois les griffes de hurleur équipées, hurlez afin d'activer la compétence piste lupine pour une durée limitée, avant d'entrer en délai de récupération. Cette compétence active une vue qui marque régulièrement les ennemis dans un rayon proche. S'il n'y en a pas, piste lupine entre directement en délai de récupération.



(Si vous êtes la cible de cette compétence, votre sixième sens vous avertit avec un battement de cœur qui s'intensifie à mesure que la bête approche...)



Les griffes de hurleur. Taillade En vous équipant des griffes de hurleur, vous obtenez... des griffes. Mais elles ne sont pas seulement faites pour se gratter derrière les oreilles. Grâce à la compétence taillade, vous pouvez enchaîner quatre attaques de mêlée féroces. Taillade aérienne Vos griffes vous permettent aussi d'effectuer une taillade en l'air. Grâce à la compétence taillade aérienne, vous pouvez effectuer un double saut qui inflige des dégâts à vos adversaires lorsque vous touchez le sol. Pas de constructions, beaucoup de monstres



Assaut de la horde fait son retour, mais cette fois les monstres ont un avantage... Il s'agit d'un Assaut de la horde Zéro construction ! Saurez-vous éliminer des hordes de monstres, obtenir des multiplicateurs de score, enchaîner les éliminations, survivre dans différentes zones et affronter le boss final avec vos équipiers sans compter sur la sécurité des constructions ? Vous le saurez en jouant à Assaut de la horde Zéro construction, disponible dans le menu Découvrir bien après la fin de Fortnite : Cauchemars (plus précisément, jusqu'au 15 novembre, au moment de l'indisponibilité des serveurs liée à la mise à jour 22.40).



En effet, Assaut de la horde Zéro construction durera au-delà du 1er novembre pendant un temps limité. Après la fin de Fortnite : Cauchemars, restez à l'affût des quêtes d'Assaut de la horde que vous pourrez accomplir pour obtenir une récompense spéciale dans le jeu... Prenez le dessus sur vos cauchemars Vous savez maintenant tout des quêtes de l'Assaut de la horde, mais il existe aussi des quêtes de Fortnite : Cauchemars disponibles dès maintenant ! Ces quêtes vous amèneront entre autres à effectuer le rituel aux autels d'altération, à visiter des endroits cauchemardesques comme Grim Gables ou à utiliser des objets réintroduis tels que les bonbons et le lance-citrouilles. Accomplissez les quêtes de Fortnite : Cauchemars pour gagner de l'EXP et d'autres surprises.



Bonbons de Fortnite : Cauchemars et lance-citrouilles. Deux quêtes de Fortnite : Cauchemars seront disponibles quotidiennement pendant 14 jours. Si vous en accomplissez cinq, vous débloquerez le planeur Fin de tout. Si vous en accomplissez 13, vous débloquerez l'accessoire de dos Cage chromée. Pour finir, si vous en accomplissez 25, vous débloquerez la pioche Anticréatrice. Les quêtes seront disponibles jusqu'à la fin de Fortnite : Cauchemars, le 1er novembre à 7h00 (CET).



Les îles au-delà du Paradis



Vous voulez faire durer l'horreur ? Ou la fête ? Cette année, à l'occasion de l'appel à la création pour Fortnite : Cauchemars, nous avons mis les créateurs au défi de concevoir des îles sur les thèmes de l'horreur, du ravissement, ou bien des deux. Consultez la rangée Horreur et ravissement du menu Découvrir pendant Fortnite : Cauchemars 2022 et découvrez certaines de nos îles préférées ! Tremblez devant ces concepts devenus réalité



Les tenues Œil sinistre et Tourment éploré ont été ajoutées à la boutique d'objets. Ces tenues ont été inspirées par des concepts créés par les vainqueurs du Concept royal de mars : @Dreowings et @kitsunexkitsu ! Lisez l'interview de ces deux artistes talentueux pour en savoir plus sur leurs inspirations, leur expérience artistique, leur ressenti suite à leur victoire et plus encore. Des nouveautés dans la mise à jour 22.20 : Diagonales personnalisées pour les mouvements au clavier



L'option « Utiliser les diagonales personnalisées » a été ajoutée à l'onglet de paramètres Souris et clavier à l'occasion de la mise à jour 22.20. Ce nouveau paramètre vous permet d'ajuster les mouvements en diagonale de votre personnage.



Pour activer cette option, rendez-vous dans l'onglet Souris et clavier et réglez l'option Utiliser les diagonales personnalisées sur « Oui ». Ajustez ensuite « Angle de diagonale avant » et « Angle de diagonale arrière » comme vous le souhaitez. Remarques sur les modes compétitifs À l'exception des changements de carte, les nouveautés de Fortnite : Cauchemars ne sont pas incluses dans les modes de jeu compétitifs. Corrections de bugs majeurs Les cartes de rétablissements ne coulent plus si le joueur est éliminé dans l'eau.

Les joueurs peuvent de nouveau voir la progression de l'évolution de leurs armes EvoChrome dans les modes compétitifs.

Bouger le stick analogique droit d'une manette ne déplace plus accidentellement la sélection dans les menus.

Correction d'un problème sur mobile à cause duquel l'eau semblait flotter au-dessus du sol.



Un nouvel ennemi semble faire couler beaucoup d'encre depuis son camp établi dans un nouvel étage de la maison de Grim Gables... Si vous parvenez à le vaincre, vous pourrez obtenir son arme mythique ! (Vous aurez probablement besoin d'un coup de main.)



Par ailleurs, certains animaux sauvages ont disparu lors de Fortnite : Cauchemars... Peut-être qu'une espèce zombifiée est derrière tout ça ? Ou peut-être qu'ils ont fui en canot motorisé, ce qui expliquerait la disparition de ces derniers...

Notez qu'il est aussi possible de débloquer du contenu in-game en complétant les défis du site Jeu d'Évasion, façon Escape Room. Cauchemars 2022 est cependant loin d'être la seule actualité du jeu aujourd'hui. Déjà, Epic Games annonce que, après Rick et Morty, des costumes Impératrice Summer et Monsieur Larbin débarquent dans la boutique, de manière payante donc. Une tenue Ash Williams d'Evil Dead est aussi visible dans la bande-annonce de l'évènement, mais nous ne savons pas quand elle intégrera la boutique.

Après Rick Sanchez et Méca-Morty, c'est au tour d'Impératrice Summer et de Monsieur Larbin de faire leur entrée. Les tenues Impératrice Summer et Monsieur Larbin sont disponibles dans la boutique d'objets, accompagnées d'accessoires qui attireront tous les regards pendant la partie... enfin si vous voulez rester dans une partie aussi longtemps. D'ailleurs, puisque l'Impératrice Summer a décidé d'en faire son responsable de la sécurité, la tenue Méca-Morty est aussi de retour. C'est le moment de réunir la famille pour qu'elle soit ensemble. Regardez ces tenues : Impératrice Summer et Monsieur Larbin



Gloire à Glorzo ! La souveraine des Glorzos, Impératrice Summer, est disponible dans la boutique d'objets avec l'accessoire de dos Œuf de Glorzo (car Glorzo le veut ainsi). Et bien sûr, une merveille pour vos mirettes, Monsieur Larbin est dans la boutique avec l'accessoire de dos Boîte à larbins (non, vous ne pourrez pas faire apparaître d'autres Monsieurs Larbins pour vous aider à remporter la victoire).



Glorzo veut que vous restiez, alors continuez à lire. Encore plus d'objets disponibles



Les accessoires de dos ne sont pas les seuls objets disponibles. Retrouvez la pioche Fourchette viscérale, l'ustensile de dégustation d'aliens, et le planeur Vaisseau de combat glorzo conçu pour assurer la gloire des Glorzos, tous deux assortis à l'Impératrice Summer. Pour accompagner Monsieur Larbin, entraînez-vous au combat au corps à corps avec la pioche Katana invoqué et apparaissez en plein milieu de l'action avec le planeur Apparition de Larbin. Méca-Morty est de retour



Ne sortez pas sans votre Morty. La tenue Méca-Morty est de retour dans la boutique d'objets avec le reste de l'ensemble Morty, C-137 : L'accessoire de dos Sac à dos de Morty (inclus avec la tenue Méca-Morty) ;

La pioche Serpent de l'espace ;

; Le revêtement Besoin d'un coup d'main ? ;

; L'emote Get Schwifty. Accomplissez votre destinée en atteignant le top 1 (ou soyez éliminé dès votre saut du bus, si c'est ce que vous désirez).

Et sinon, nous avons eu le droit aux nouveautés de la mise à jour 22.20, avec la fonctionnalité Attribution directe à l'évènement qui va aider les bricoleurs du Mode Créatif et de nouveaux héros pour Sauver le monde : vous pouvez découvrir les changelog complets en page suivante. Vous pouvez acheter des skins supplémentaires en vous procurant des V-Bucks sur Amazon.fr.