Fortnite : Epic Games revient sur l'apport des consoles next-gen

Fortnite sera à l'heure pour la sortie des consoles next-gen. Cela, nous le savions déjà depuis son annonce au mois de mai dernier, mais Epic a préféré confirmer l'information. L'éditeur en a même profité pour nous parler de ce que les nouvelles consoles apporteront à Fortnite, même s'il avait déjà dévoilé ce dont le titre était capable sur PS5.

Le plus important c'est évidemment la norme 4K tournant à 60 fps que la Xbox Series X et la PS5 sont capables d'atteindre. La Xbox Series S tourne pour sa part à 1080p en 60 fps. La physique et les textures bénéficieront elles aussi des avancées technologiques des consoles de Microsoft et Sony, tout comme les temps de chargement. Concernant la PS5, Fortnite exploitera à fond les atouts haptiques de la DualSense et permettra aussi aux joueurs de sélectionner leur mode de jeu depuis le lobby de la machine.

Mais pour faire simple :

Fortnite sur Xbox Series X|S





Le 10 novembre marque l'arrivée non pas d'une, mais de deux nouvelles consoles Xbox sur lesquelles jouer à Fortnite. Sur Xbox Series X|S, les améliorations disponibles à la sortie comprennent :

Résolution 4K à 60 IPS sur Series X

Découvrez Fortnite sous un nouveau jour sur Xbox Series X avec une 4K époustouflante à 60 IPS pour une fluidité exceptionnelle.

Effets visuels et physique dynamiques sur Series X

Profitez d'un monde plus dynamique et interactif dans lequel l'herbe et les arbres réagissent aux explosions. Admirez également les simulations de fluide améliorées pour la fumée et les liquides et les nouveaux effets pour la tempête et les nuages.

Résolution 1080P à 60 IPS sur Series S

Jouez en 1080P à 60 IPS dans n'importe quel mode de jeu. La Xbox Series S est compatible avec la majorité des améliorations visuelles disponibles sur la Series X.

Entrez plus rapidement dans la partie

Les performances de chargement ont été améliorées de façon significative. Non seulement cela facilite le chargement des textures, mais cela vous permet aussi de rejoindre vos parties beaucoup plus rapidement.

Amélioration de l'écran partagé

Sur Xbox Series X|S, l'écran partagé fonctionne désormais à 60 IPS.

Fortnite sur PlayStation 5





La PlayStation 5 sort le 12 ou le 19 novembre selon votre région. Sur PS5, les améliorations disponibles dans Fortnite à la sortie comprennent :

Résolution 4K à 60 IPS

Découvrez Fortnite sous un nouveau jour sur PlayStation 5 avec une 4K époustouflante à 60 IPS pour une fluidité exceptionnelle.

Effets visuels et physique dynamiques

Profitez d'un monde plus dynamique et interactif dans lequel l'herbe et les arbres réagissent aux explosions. Admirez également les simulations de fluide améliorées pour la fumée et les liquides et les nouveaux effets pour la tempête et les nuages.

Immersion avec la manette DualSense

Le retour haptique vous donne la sensation de tenir le pistolet-mitrailleur à silencieux ou le fusil de sniper au coup par coup dans vos propres mains. En plus de la compatibilité avec les vibrations classiques, nous avons intégré le retour haptique des gâchettes pour les armes à distance sur la nouvelle manette DualSense.

Choisissez votre mode préféré depuis l'écran d'accueil de la PS5

Fortnite est compatible avec les activités de la PS5, ce qui signifie que vous pouvez rejoindre directement le salon du Battle Royale avec le mode solo, duo ou section déjà sélectionné. Une fois dans le salon, vous n'avez plus qu'à valider pour entrer dans la file d'attente !

Entrez plus rapidement dans la partie

Les performances de chargement ont été améliorées de façon significative. Non seulement cela facilite le chargement des textures, mais cela vous permet aussi de rejoindre vos parties beaucoup plus rapidement.

Amélioration de l'écran partagé

Sur PS5, l'écran partagé fonctionne désormais à 60 IPS.

Reprenez votre progression





Peu importe la plateforme sur laquelle vous jouiez à Fortnite avant (ou prévoyez de continuer à jouer en plus de vos nouvelles consoles), le jeu multiplateforme reste disponible. Votre progression et vos objets cosmétiques sont accessibles depuis les nouvelles plateformes.

Sur Xbox Series X|S, si vous avez transféré votre profil Xbox depuis une Xbox One, vous n'avez qu'à télécharger la version Xbox Series X|S du jeu pour retourner au cœur de l'action. Sur PlayStation 5, téléchargez simplement Fortnite sur le PlayStation Store et connectez-vous avec votre compte Epic ou votre compte pour PlayStation Network.

Souvenir bonus





Pour nous souvenir du passé tout en regardant vers l'avenir, nous offrons à tous les joueurs de Fortnite sur toutes les plateformes (actuelles et nouvelle génération) la Pioche du souvenir gratuite. Cette pioche par défaut culte du chapitre 1 sera disponible pour tout le monde du 4 novembre au 15 janvier dans le jeu ou sur le PlayStation Store.