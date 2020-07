Fortnite : modes temporaires, skins inédites et plus pour la Saison 3 avec l'Éclat Estival

Le Chapitre 2 - Saison 3 bat maintenant son plein dans Fortnite, alors Epic Games est prêt pour la suite des festivités. Il va y avoir un véritable évènement dans l'évènement avec l'Éclat Estival, une sauterie qui nous accompagnera jusqu'à la fin de la saison avec de nombreuses nouveautés ensoleillées.

Il y aura par exemple de nombreux modes temporaires de retour en Battle Royale (Brouillard de Guerre, Coups de Pompe, Antiquités, Réflexe ! et bien d'autres), mais aussi des inédits, comme une nouvelle Opération : K.-O., Pêche Royale et un mode où les éliminations débloquent des améliorations. De futures mises à jour introduiront également, et sans surprise, des tenues inédites dont nous avons ici un aperçu : Patrouilleuse du Par, Pyjama Requin, Combi Requin, Astroflamme et bien d'autres pourront être débloquées contre des V-Bucks cet été. Et, oui, comme vous le voyez en images, il y a bien une skin inspirée du Dude de The Big Lebowski dans les tuyaux. Pour les dates de sortie, il faudra repasser, mais tout arrivera au fil de l'eau ces prochains mois.

