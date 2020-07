Fortnite : les skins d'Aquaman et Black Manta disponibles, voici comment les débloquer

Fortnite a fait des tenues de super-héros une régularité dans son expérience, qu'elles soient à débloquer via des défis ou payantes, comme avec Captain America il y a quelques semaines. Le Chapitre 2 - Saison 3 est par exemple placé sous le signe d'Aquaman, dont vous pouvez obtenir la tenue et les accessoires en remplissant des défis hebdomadaires.

La dernière semaine des défis d'Aquaman (semaine 5) voit l'arrivée sur les rivages de l'île du roi des sept mers en personne, Aquaman. Accomplissez ses cinq défis maritimes inclus dans le Passe de combat du Chapitre 2 - Saison 3 pour déverrouiller sa tenue ! Si vous avez raté les précédents défis d'Aquaman, chacun vous rapporte une récompense unique en lien avec le personnage. Par exemple, le défi de la semaine 4 vous propose une petite épreuve de nage pour déverrouiller l'accessoire de dos Carapace suprême. Puis, dans la semaine 5, vous devez vous emparer du trident d'Aquaman pour en faire votre outil de collecte. Une fois la tenue d'Aquaman déverrouillée, les aventures aquatiques ne sont pas terminées pour autant. Enfilez sa tenue et plongez au-dessus de la cascade de la gorge grandiose pour déverrouiller le style Arthur Curry, plus décontracté, mais tout aussi imposant ! Cela dit, Aquaman n'est pas le seul à être sorti des mers pour nous rendre visite. Déterminé à retrouver son héroïque adversaire, le terrifiant mercenaire sous-marin Black Manta est désormais disponible dans la boutique d'objets, accompagné de son outil de collecte double, les Lames de Manta. Que vous n'ayez pas encore entamé les défis d'Aquaman ou qu'il ne vous reste plus qu'à accomplir celui de la semaine 5, tous ses objectifs sont désormais disponibles et le resteront jusqu'à la conclusion du Chapitre 2 - Saison 3. N'attendez plus, jetez-vous à l'eau !

