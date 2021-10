Forza Horizon 5 : l'éditeur de personnage inclusif et la liste des Succès dévoilés

Welcome to México Rejoignez le Festival Horizo México 10

Race into Action Terminez n’importe quelle épreuve d’Horizon 10

Adaptable Réussissez l’épreuve On a Wing and a Prayer 10

Icebreaker Participez à une épreuve d’arcade Horizon 10

Mi Casa Débloquez la première maison de joueur 10

First Love Achetez votre première voiture au salon auto 10

This Is The Way Commencez un nouveau chapitre de l’aventure Horizon 30

Viva Horizon! Débloquez votre première épreuve finale d’Horizon 20

Putting on a Show Gagnez toutes les épreuves de rassemblement 10

AWDyssey Construisez l’avant-poste d’Horizon Wilds 10

Ask Any Racer, Any Real Racer Construisez l’avant-poste de rue d’Horizon 10

Far from the Mudding Crowd Construisez l’avant-poste d’Horizon Apex 10

There’s Always Money in the Baja Stand Construisez l’avant-poste d’Horizon Baja 10

Adrenalise Rush Construisez l’avant-poste d’Horizon Rush 10

Hall of Famer Atteignez le Hall of Fame d’Horizon 50

How to Race Friends and Influence People Gagnez 3 étoiles dans le chapitre Tristan de l’histoire Born Fast 10

Cover to Cover Gagnez 3 étoiles dans tous les chapitres d’une seule histoire Horizon 20

Tourist Attraction Terminez votre première course dans l’Horizon Tour 10

Show Me Your Moves! Jouez à n’importe quel événement EventLab créé par un autre joueur 10

Good Carma Donnez des Kubos à un autre joueur pour lui montrer votre gratitude 10

Album Cover Prenez une photo de la Mercedes-AMG ONE 2021 pour la Promo Horizon 10

Fit to Print Prenez 50 photos de voitures légendaires pour la Promo Horizon 30

A Forza Edition to my Collection Gagnez une voiture Forza Edition grâce à un tirage ou un super tirage 10

Manufacturer Affinity Gagnez un bonus constructeur 10

You Could Say I’m a Fan Gagnez un bonus constructeur pour une collection de 25 voitures ou plus 30

An Item Of Extreme Value Découvrez et photographiez le Totem d’Or Tlaloc 10

No Stone Unturned Terminez votre première Expédition 30

Chicken Dinner Gagnez votre première partie d’Éliminator 30

Jackpot Terminez votre course de Super7 20

Seasoned Veteran Terminez une activité d’un championnat de la sélection du Festival dans chaque saison 50

Racing and Pacing and Plotting the Course Gagnez 80 courses différentes au Mexique 50

Unbeatable Triumph Gagnez 6 courses différentes contre des pilotes imbattables 30

Living Legend Gagnez 300 étoiles grâce aux coup de pub 50

I Have the High Ground Gagnez 3 épreuves rivales dans 3 classes PI différentes au volant de la même voiture 30

Unlimited Prowess! Terminez le troisième round dans les 5 thèmes d’arcade Horizon 20

Ride and Seek Conduisez sur touts les routes du Mexique 20

Min, Meet Max Terminez toutes les épreuves d’un championnat de la sélection du Festival 20

Better Than New Restaurez 14 granges 20

Complete Collection Trouvez et détruisez les 250 tableaux bonus au Mexique 30

Ford of the Wings Obtenez 3 étoiles au panneau danger Eagle’s Perch dans une Ford Supervan 3 20

Mogul Achetez les 7 maisons de joueur 30

Long Gone Gagnez la Goliath Race 20

Gotta Smash’Em All Terminez 5 défis de typ destruction saisonniers 10

Cactus Makes Perfect Écrasez 500 cactus pendant la saison humide du Mexique 10

A Royal Affair Au lever du soleil, prenez une photo de votre voiture avec des papillons monarque à l’hôtel Mirador Balderrama 10

Dust in the Lens Prenez une photo avec le Grand Telescopio et une tempête de poussière 10

Stunning Photography Prenez une photo pendant une tempête tropicale 10

A Heart of Gold Envoyez un cadeau à un autre joueur 10

Water Performance Obtenez 3 étoiles à la Puerta Pétrea et à la Marisma Trailblazers en moins de 2 minutes 20

You’re the Champion Gagnez n’importe quelle course de l’Open Horizon 10

Treasure Hunter Trouvez tous les coffres de trésor d’un championnat de la sélection du Festival 20

Front Runner Terminez 5 épreuves du Horizon Tour devant tous les Drivatars 20