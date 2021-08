GC2021 : Into the Pit, un FPS roguelite nerveux dans un univers mystique annoncé sur PC et Xbox One

Parmi les petites surprises du Xbox Stream de la gamescom 2021, il y a eu la révélation d'Into the Pit. Ce FPS nerveux et rapide aux mécaniques de roguelite nous invitera à générer des donjons aléatoires avec des runes pour les parcourir, et éliminer nos adversaires à coup de compétences magiques.

Il ne faudra pas attendre longtemps pour mettre la main sur le titre de Nullpointer Games, car sa date de sortie a été calée au 19 octobre 2021 sur PC et Xbox One.

Membres d'une famille de mystiques en quête de connaissances, votre cousine Luridia et vous errez séparément en quête de toute rumeur concernant les pouvoirs occultes. Après avoir découvert une fosse démoniaque dans un village, les lettres fréquentes de Luridia ne vous parviennent plus. Quelque chose de terrible s'est passé. Vous n'avez d'autre choix que de visiter ce hameau désolé sous un ciel sombre et fantomatique. Qu'a donc découvert Luridia ? Quel terrible pouvoir le village a-t-il déterré ? Fonctionnalités clés : COMBATTEZ À L'AIDE D'UNE MAGIE CHAOTIQUE : essayez différents sorts et pouvoirs pour devenir une puissance magique imbattable.

DES DONJONS TRAÎTRES ET CHANGEANTS : une énergie explosive et des niveaux palpitants vous garderont sur le qui-vive. Vous ne saurez jamais quelles horreurs vous attendent plus loin.

AMÉLIOREZ VOS POUVOIRS : allez à la rescousse des villageois, qui ouvriront des boutiques offrant des améliorations permanentes afin de prolonger vos explorations et de maximiser votre potentiel.

CHOISISSEZ VOTRE DÉFI : associez des clés et des runes acquises lors de vos explorations pour générer et combiner différentes confrontations dans les donjons.

Et comme tous les prochains jeux édités par Humble Games, il sera compris dans le Xbox Game Pass dès son lancement.