Gears 5 jouable gratuitement pendant plusieurs jours

Microsoft propose régulièrement des Free Play Days, permettant de découvrir un jeu gratuitement pendant quelques jours. Et actuellement, ce n'est pas n'importe quel titre qui est concerné, car il s'agit de Gears 5, jouable sur consoles de salon, mais également sur ordinateurs sans frais.

Jusqu'au 12 avril prochain, les joueurs peuvent ainsi retrouver Gears 5 gratuitement, que ce soit sur Xbox One ou PC via Steam et le Windows Store, avec notamment sa campagne solo intense qui devrait vous occuper un petit moment, surtout si vous êtes en confinement. Après, il restera les modes multijoueurs, Gears 5 étant jouable en cross-platform pour affronter ses amis sur PC ou Xbox One.

Microsoft et The Coalition en profitent pour rappeler que la Saison 3 avec le mode Gridiron a été lancée tout récemment, et que jusqu'au 20 avril, il est possible de débloquer l'exécution Batista Bomb simplement en se connectant au jeu.

