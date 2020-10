Genshin Impact : une date et des nouveautés pour la version 1.1, présentée en vidéo, le support de la PS5 annoncé

Après son lancement il y a un mois sur PS4, PC et mobiles (Android et iOS), le free-to-play Genshin Impact a rencontré un fort succès auprès du public, bien aidé par une campagne marketing le faisant même passer sur nos écrans de TV. MiHoYo a des plans bien précis pour son Action-RPG, et cela passera très prochainement par la diffusion d'une mise à jour 1.1 intitulée Une étoile en approche.

Pas plus tard que le 11 novembre, Genshin Impact va donc être enrichi de nouvelles quêtes, personnages et évènements, en plus d'une fonctionnalité de Réputation et de la compatibilité du jeu sur PS5. Pour cette dernière, le studio nous promet des graphismes améliorés et de meilleurs temps de chargement. Voici ce qu'en dit le communiqué officiel :

La prochaine mise à jour apportera la suite de la quête principale et permettra aux joueurs de déjouer une conspiration et de découvrir le passé enfoui des Adeptes et des humains de Liyue. Quatre nouveaux personnages jouables seront disponibles : Tartaglia, un archer Hydro 5★ qui peut aussi bien se battre à distance qu'en mêlée ;

qui peut aussi bien se battre à distance qu'en mêlée ; Zhongli, un lancier Géo 5★ à la défense impénétrable qui peut infliger des dégâts de zone élevés et pétrifier ses ennemis ;

à la défense impénétrable qui peut infliger des dégâts de zone élevés et pétrifier ses ennemis ; Xinyan et Diona, deux personnages 4★ qui peuvent être intégrés à l'équipe du joueur afin de diversifier les stratégies de combat et les enchaînements élémentaires. Dans la version 1.1, les joueurs pourront aussi découvrir le premier évènement saisonnier de Genshin Impact : « Astres évanouis ». Ce dernier nécessitera la coopération de tous afin d'affronter une catastrophe qui touche Teyvat. Pendant cet évènement d'une durée de deux semaines, une série de quêtes spéciales seront disponibles en multijoueur grâce auxquelles de généreuses récompenses peuvent être obtenues et Fischl, personnage 4★ gratuit. Un nouveau système de Réputation sera également mis en place dans le jeu. Par le biais de celui-ci, les joueurs pourront établir leur réputation dans les différentes régions de Teyvat pour obtenir de nombreuses récompenses tels que de nouveaux objets exclusifs régionaux ou des personnalisations. Par ailleurs, de nouveaux gadgets qui faciliteront l'exploration, la survie et le combat en Teyvat seront disponibles, comme un téléporteur de poche, un chaudron transportable, des pierres de résonance pour Oculus et des détecteurs de trésors.

