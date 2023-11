God of War Ragnarök : de gros chiffres et du bon son relaxant pour célébrer son anniversaire

Ce jeudi 9 novembre 2023, cela faisait tout juste un an depuis la sortie de God of War Ragnarök sur PS5 et PS4. Pour célébrer ce premier anniversaire, Santa Monica Studio a partagé une vidéo bien délirante Midgard Mishaps 2, mettant en avant certains bugs bien drôles rencontrés par les développeurs, et une performance de breakdance signée Kratos ! Mais ce n'est pas tout, car la Senior Community Manager Grace Orlady a publié un article sur le PlayStation Blog pour fêter ça, avec pour commencer une vidéo musicale très relaxante.

Plusieurs morceaux des bandes-son des jeux God of War (2018) et God of War Ragnarök composées par Bear McCreary sont ainsi passées entre les mains du compositeur Alex Moukala avec l'assistance de Lawrence Ravagnan, avec pour résultat cette version LoFi parfaite pour se détendre ou travailler. L'animation de la vidéo a elle été créée par l'équipe de Spud Gun Studios, mettant en scène Atreus prenant des notes dans son journal.

Santa Monica Studio en a également profité pour dévoiler une infographie avec de gros chiffres. Ainsi, durant l'année passée, les joueurs ont passé 1,5 million de minutes à caresser Speki et Svanna soit 25 000 heures ! Pas moins de 35 millions de Berserkers ont succombé face à Kratos, qui ont dû faire rager de nombreux joueurs pour certains. À ce sujet, la Reine des Valkyries Gná a elle été vaincue plus de 2,6 millions de fois. Sachant qu'il s'agit de l'un des combats les plus difficiles du jeu, c'est une belle performance. Les méfaits involontaires de notre dieu de la guerre ont été bien réparés, puisque plus de 23 millions de Lyndworms ont été ramenés au bercail. De leur côté, les amateurs de défis s'étant frottés aux épreuves de Muspelheim en ont complété 43 millions, ont massacré pas moins de 731 millions d'ennemis, sont restés Roi de la colline pendant 8 millions de minutes et ont survécu aux assauts ennemis l'équivalent de 27 années.

Enfin, c'est un article en anglais sur le site du studio qui donne la parole à certains joueurs ayant maîtrisé le système de combat à la perfection. Ils nous parlent de leur rapport à la licence, de ce qui leur a plu dans les affrontements de cette suite et des stratégies employées pour venir à bout de certains ennemis. Si jamais vous cherchez un build en particulier en New Game+, n'hésitez pas à y jeter un œil.

Si vous n'avez toujours pas acquis God of War Ragnarök et êtes venus jouer les curieux, il est vendu 60,90 € sur Amazon et chez Cdiscount dans sa version PS5.

Lire aussi : RUMEUR sur God of War Ragnarök : un DLC en développement, qui serait bientôt dévoilé