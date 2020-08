Godfall : près de 9 minutes de gameplay commenté pour découvrir les bases du combat et les armes

Quand il ne montre pas sa jaquette PS5 sur la Toile, Godfall aime se montrer en vidéos dernièrement. Nous avions donc pu apprécier deux bandes-annonces en juin sur la console next-gen de Sony et sur PC pour en prendre plein la vue avec ces armures rutilantes. Il a profité du State of Play de ce soir pour refaire une apparition et, cette fois, ce sont pas loin de 9 minutes qui nous ont permis de découvrir plus en profondeur son gameplay, tournant sur un kit de développement PlayStation 5.

Avec les commentaires du directeur de Godfall Keith Lee de Counterplay Games, nous avons tout d'abord un aperçu global de cet univers d'heroic fantasy prenant place au sein du monde d'Aperion, composé de plusieurs royaumes élémentaires (terre, air, feu et eau). Il rappelle au passage que tout le loot récolté le sera en jouant, à la sueur de notre front et sans microtransactions, tout étant inclus dès l'achat du jeu. Faut-il comprendre qu'il n'arborera pas le modèle de game as a service ? En plus de porter tout un tas de Valorplates, dont davantage seront débloquées au fil de nos aventures et qui disposeront toutes de caractéristiques propres, nous pourrons donc manier 5 types d'armes dont les épées longues et doubles lames, présentées sur le PlayStation Blog en plus du bouclier (logique pour un chevalier) :

Tout d’abord, les lames doubles. Comme leur nom l’indique, il s’agit d’une paire d’armes légères et maniables, idéales pour se débarrasser d’adversaires vulnérables. Vous pouvez réaliser un enchaînement en effectuant quatre attaques légères consécutives, ou porter un coup puissant sous la forme d’un tourbillon tranchant. Au cours de votre charge, vous pouvez activer votre concentration intérieure, une capacité spéciale qui augmente vos dégâts pour une courte période. Une autre attaque exclusive aux lames doubles est la vrille mortelle : plantez votre lame dans un ennemi éloigné et tirez d’un coup sec pour l’attirer vers vous. La deuxième arme du jour est l’épée longue, équilibrée et adaptée pour affronter tous types d’ennemis. Tout comme les lames doubles, l’épée longue permet d’effectuer quatre attaques légères consécutives, à cela près qu’une attaque lourde peut conclure l’enchaînement. L’épée longue dispose de trois attaques caractéristiques : le déluge spectral, qui ne peut être interrompu par les ennemis et qui inflige d’importants dégâts, la technique spirale, parfaite pour éventrer une rangée d’ennemis, et l’uppercut de bouclier. Après un coup d’épée, vous remarquerez un flash blanc. Utilisez votre bouclier à ce moment précis pour porter un violent uppercut. Eh oui, votre chevalier Valorian est également équipé d’un bouclier. Essentiel pour partir au combat, il vous permet de bloquer les attaques ennemies, de parer des coups s’il est utilisé au bon moment, et même de renvoyer certains projectiles. Le principe fondamental de Godfall est que la meilleure défense est une attaque violente. Le jeu vous récompense votre agressivité, même lorsque vous utilisez votre bouclier. Ce dernier peut être lancé pour frapper plusieurs cibles, brandi en tournoyant à 360° pour pétrifier les ennemis qui vous encerclent ou utilisé pour déclencher une puissante onde de choc dans toutes les directions. Vous pouvez aussi vous en servir pour distordre l’espace et vous projeter vers un adversaire afin de lui porter un coup spectral. Enfin, effectuez une attaque de finition avec R3 et votre bouclier sera la dernière chose que verront vos ennemis tombés au sol.

Les armes d'hast, marteaux de guerre à deux mains et grandes épées à deux mains seront détaillées plus tard. Pour mettre à l'épreuve ce bel attirail, divers ennemis se dresseront sur notre route :

Monstres et chevaliers ennemis ne seront pas seuls à vous barrer la route. Des boss intermédiaires et des boss de fin chercheront régulièrement à écourter votre périple. Repérer les schémas d’attaque de ces puissants adversaires, esquiver leurs coups et saisir la moindre occasion de les vaincre nécessitera de jouer en véritable stratège. Le boss intermédiaire que nous vous présentons aujourd’hui est le Phalanxer, un chevalier lourd, équipé d’une brillante armure décorée et doté d’une agressivité démentielle. Si votre timing est mauvais, vous deviendrez très vite intime avec sa masse d’arme, mais utilisez votre intelligence pour maîtriser l’arène et vous pourriez bien remporter la victoire.

Et afin de nous faire ressentir toute l'action des affrontements avec cet équipement, la DualSense sera mise à contribution comme il se doit :

Premièrement, nous tirons parti du retour haptique de la manette DualSense pour simuler diverses surfaces et textures. Imaginez que vous marchez sur un sol de marbre : à travers vos bottes, la sensation diffère de lorsque vous marchez sur du gravier, de la terre ou de la boue. Eh bien, si, au cours d’un combat, vous glissez le long d’un sol fondu par les flammes pour esquiver une attaque ennemie, vous sentirez cette surface inhabituelle sans même la voir. Il était important, à nos yeux, que vous puissiez sentir cette différence entre vos mains. Au cours de vos aventures dans les royaumes élémentaires, vous devrez affronter des hordes d’ennemis dans d’immenses halls dorés aux sols de marbre poli, mais combattrez d’autres adversaires en terrain boueux. Votre manette étant l’élément qui vous relie à l’action, son retour haptique doit physiquement refléter les différents lieux de vos affrontements. Deuxièmement, nous utilisons les gâchettes adaptatives de la manette DualSense. Il s’agit là d’une fonctionnalité exclusive à la PlayStation 5 qui module la résistance des boutons R2 et L2 pour permettre au joueur de ressentir physiquement ce qu’il effectue à l’écran. Dans Godfall, vous affronterez vos ennemis à l’aide de cinq classes d’armes distinctes. Nous voulions que chacune de ces classes se joue et se ressente différemment. Nous y sommes parvenus grâce aux gâchettes adaptatives : la force de pénétration de votre arme d’hast et le poids de votre marteau de guerre ne vous laisseront pas la même impression. Par défaut, vous utilisez R1 pour les attaques légères et R2 pour les attaques puissantes. Lorsque vous subissez un assaut rapide et puissant, appuyer sur X vous permet d’éviter l’attaque ennemie, et appuyer deux fois déclenche une glissade d’esquive. C’est là que les combats de Godfall prennent vie. Vous êtes un chevalier Valorian, un guerrier divin, unique en son royaume de par sa capacité à revêtir les Valorplates, des ensembles d’armures au passé légendaire et aux caractéristiques exceptionnelles. La maîtrise des Valorplates et des cinq classes d’armes vous permettra de progresser jusqu’à pouvoir défier le dieu fou à dans un duel au sommet.

De très courtes vidéos sont également disponibles en page suivante. Godfall est pour rappel attendu en fin d'année sur PS5 et PC.