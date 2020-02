Granblue Fantasy Versus annoncé et daté sur PC au Japon et en Amérique du Nord, une bande-annonce tranchante pour Narmaya

Si nous allons devoir patienter encore un mois avant de voir débarquer Granblue Fantasy Versus en Europe, les joueurs japonais peuvent déjà en profiter et ceux d'Amérique du Nord seront servis la semaine prochaine. C'est à la même date que paraîtra le premier combattant jouable en DLC, Beelzebub, dont nous avons pu apprécier la bande-annonce jeudi dernier. Cygames nous avait promis d'en faire de même pour Narmaya ce 27 février, alors installez-vous pour admirer la ravissante Draph en action :

C'est évidemment sur fond d'une version instrumentale de son thème Houmatsu-mugen Kochoujin qu'elle nous montre toute l'étendue de son talent au sabre, toujours doublée par Mao Ichimichi. Sa date de sortie sera la même que Beelzebub, soit le 3 mars, l'attente pour la prendre en main sera donc brève. Vous pouvez par ailleurs retrouver plusieurs visuels en page suivante et, une fois de plus, le compte @granblue_en a traduit les différents coups de Narmaya détaillés sur le site officiel japonais :

Capacité 1 : (Genji/Dawnfly stance) Setsuna Une entaille iai vers l'avant. Il a une longue portée et peut annuler les projectiles. La touche Triangle peut être maintenue pour modifier le timing. Capacité 2 : (Genji/Dawnfly stance) Banri ikkuu Un coup invincible. Les versions avec Carré et Triangle ne peuvent pas être bloquées en l'air, tandis que celle avec Rond ne peut être parée d'aucune manière. Capacité 3 : (Genji/Dawnfly stance) Utakata Une commande de dash. Les versions avec Triangle et Cercle peuvent traverser l'adversaire de part en part. En mouvement, elle peut annuler les coups Kagura / Freeflutter, ainsi que ses Skybound Art et Super Skybound Art. Capacité 4 : (Kagura/Freeflutter) Kyouka Suigetsu Une attaque de rush. La version avec Carré provoque un seul coup, celle avec Triangle frappe deux fois et Rond trois fois. Cette dernière enverra l'ennemi en l'air et permet des combos de jonglage dans le coin.

Capacité 5 : (Kagura/Freeflutter) Mugen Kagura Narmaya entre dans une position de garde automatique pouvant bloquer tout ce qui peut l'être debout, puis tranche vers le haut. Capacité 6 : (Kagura/Freeflutter) Sengetsu Une lacération oblique bondissante. La version avec Triangle va bien plus loin que celle avec Carrée. Le coup peut être bloqué accroupi et n'est pas vraiment aérien, mais s'il est bloqué accroupi, il est plus difficile à punir. Capacité 7 : (Kagura/Freeflutter) Air Sengetsu La version aérienne de Sengetsu. Contrairement à la version au sol, il n'y a pas de retard sur l'attaque. Le coup peut être annulé à partir d'un mouvement aérien normal. La version avec Carré l'envoie vers l'arrière, celles avec Triangle et Rond vers l'avant.

Action unique : Kochoujin / Butterfly Effect Change de position entre Genji / Dawnfly et Kagura / Freeflutter. Peut être utilisé pendant les attaques et n'interrompt ni n'annule l'action qu'elle entreprend. Ses attaques changeront en fonction de la position dans laquelle elle se trouve. Skybound Art Une capacité invincible. Si vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez annuler le reste de l'animation du Skybound Art et continuer avec votre propre combo. Super Skybound Art Également invincible et a une longue portée. Inflige cependant plus de dégâts s'il touche à courte portée.

Les acheteurs de son pack vendu 800 ¥ ou du Character Pass 1 auront droit à un avatar pour le lobby en ligne, une icône de support, deux quêtes supplémentaires et un code pour Granblue Fantasy permettant d'obtenir une skin reproduisant ses mouvements du jeu de combat.

L'autre bonne nouvelle du jour, comme vous avez pu le lire en titre, concerne la parution de Granblue Fantasy Versus sur PC via Steam, et les joueurs n'auront pas à patienter bien longtemps, puisque sa date de sortie a été fixée au 13 mars en Amérique du Nord et le 14 au Japon ! Pour l'Europe, il faudra sans doute attendre que la version PS4 sorte avant d'en entendre parler à moins d'une surprise. En revanche, il n'y aura pas de code pour obtenir du contenu bonus sur Granblue Fantasy avec cette nouvelle version ni de cross-play entre les plateformes.

La bande-annonce de Narmaya indique que le prochain trailer sera diffusé le dimanche 8 mars 2020, avec en fond les personnages du Character Pass 1 et un effet sur la case pour le 5e combattant mystère, pouvant laisser penser qu'il (ou elle) sera révélé à cette occasion.

Pour terminer, avec l'annulation récente d'AnimeJapan 2020 à cause du coronavirus, qui devait avoir lieu les 21 et 22 mars, et où Cygames avait une présentation sur scène de prévue, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les annonces concernant Granblue Fantasy Versus soient également impactées si elles devaient avoir lieu à cette occasion. Dans tous les cas, un possible livestream sur la Toile est envisagé comme remplacement.