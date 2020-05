Gravity Well : un nouveau studio dédié aux AAA par d'ex-cadres de Respawn (Titanfall, Apex Legends)

Après deux Titanfall et un Apex Legends qui continue de tout casser après un an d'exploitation, Respawn Entertainment est sur une très belle lancée pour l'avenir. Pourtant, l'un de ses cadres, Drew McCoy, a décidé de quitter le navire en février dernier.

Le producteur avait une idée derrière la tête, car il annonce déjà la fondation de son propre studio en collaboration Jon Shiring : Gravity Well Games. Son compère surnommé Slothy travaillait avec lui chez Respawn Entertainment en tant que lead programmer, mais aussi avant cela chez Infinity Ward, dont une partie des effectifs avait pour rappel fait la migration de Call of Duty à Titanfall.

Ensemble, Drew McCoy et Jon Shiring veulent former une « petite » équipe de 80 à 85 personnes, qui ne grossira pas plus pour éviter les écueils des grosses structures, et sera dédiée au développement de AAA. Au programme : pas de crunch, un bon salaire, et de la place pour la liberté créative de chacun. Ils cherchent désormais à monter leur dream team, et même s'ils ont des locaux à Los Angeles, ils sont visiblement très ouverts à ce que des talents internationaux les rejoignent en télétravail.

Gravity Well Games mettra forcément quelques années à refaire parler de ses activités, mais vous connaissez désormais ce nouvel acteur sur qui il faudra visiblement compter dans l'industrie.