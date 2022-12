Greyhill Incident : une version physique avec des bonus déjà annoncée et datée

Greyhill Incident a fait parler de lui au début du mois lorsque le développeur Refugium Games avait annoncé un partenariat avec Perp Games afin d'éditer et distribuer son jeu d'horreur avec des extraterrestres sur consoles, en plus de la version PC attendue depuis un bon moment.

Quelques semaines plus tard, voilà que Just for Games annonce qu'il s'est associé aux deux studios afin de distribuer une version physique de Greyhill Incident, sur PlayStation 4 et PS5 uniquement. Le survival-horror avec des petits-gris sera donc proposé dans une boîte bleue avec son Blu-ray, mais également quelques bonus comme un guide de création de couvre-chefs en aluminium, une coupure de journal relatant la première invasion des extraterrestres ainsi que la bande originale et des fonds d'écran au format numérique. Si vous êtes passés à côté du jeu jusqu'ici, voici une présentation de Greyhill Incident :

Greyhill Incident est un survival-horror narratif dont l'histoire se déroule au début des années 90. Dans la peau de Ryan Baker, équipé d'une batte de baseball et de quelques balles dans son fidèle revolver, l'histoire vous emmène à travers le quartier atmosphérique de Greyhill, qui est envahi par des ovnis et des aliens gris. VIVEZ UNE HISTOIRE CLASSIQUE D'INVASION EXTRATERRESTRE La récente multiplication d'activités paranormales au cours des derniers jours a convaincu les habitants de Greyhill, effrayés et désormais paranoïaques, que les extraterrestres sont parmi eux. Ils ne font confiance à personne. Le petit quartier de Greyhill a peur de parler et, craignant d'être envoyés à l'asile, ils ne veulent pas appeler la police. Seuls, ils se préparent en barricadant leurs fenêtres et en mettant en place une surveillance du quartier. EXPLOREZ LE VOISINAGE Ryan Baker tente de traverser le voisinage de Greyhill pour sauver un voisin qui a de graves problèmes. Trouvez des objets utiles, résolvez des énigmes et rencontrez d'autres humains tandis que vous vous battez pour survivre à l'invasion et guidez Ryan à travers le quartier. ENQUÊTEZ ET DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ Faufilez-vous dans les zones ouvertes de Greyhill. Enquêtez dans les maisons et les granges et cherchez des munitions pendant que vous vous frayez un chemin dans le village et découvrez la conspiration extraterrestre. MÉFIEZ-VOUS DES GRIS « Ils » sont une menace constante, car ils essaient d'enlever les gens du village, de prélever des échantillons de tout, de faire des expériences et de sonder les habitants. Déplacez-vous discrètement, courez ou combattez pour traverser Greyhill et méfiez-vous des « Gris ».

La date de sortie de Greyhill Incident est déjà fixée au 28 avril 2023 sur PlayStation 5 et PS4, vous pouvez sinon retrouver des cartes PSN sur Amazon.