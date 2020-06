Grounded : une courte vidéo de gameplay en attendant la démo

Cet été, Obsidian Entertainment sortira un nouveau jeu pour le moins atypique, Grounded, qui nous plongera dans la peau d'enfants rapetissés et devant survivre dans un jardin. Un lieu plein de secrets et de dangers, le titre a aujourd'hui droit à un premier carnet des développeurs s'attardant sur certains points du gameplay :

Grounded est donc un jeu de survie coopératif où il faut récolter des ressources pour bâtir un abri afin de faire face aux dangers. Les joueurs pourront ainsi placer des points d'intérêt dans le jardin et partager leurs ressources pour crafter des objets via des plans. La faune sera variée, avec de nombreux insectes qui font leur vie sans se soucier des joueurs, mais d'autres seront un peu plus agressifs. Alors oui, Grounded comprendra des araignées, mais les développeurs ont pensé à inclure un mode Arachnophobe qui permettra de cacher ces vilaines bêtes, sans influer sur la difficulté ou le gameplay. Et cela ne concernera que la partie des joueurs ayant activé cette option, pas celle des coéquipiers.

La date de sortie de Grounded est fixée au 28 juillet 2020 en Early Access via Steam sur PC et via le Xbox Game Preview sur Xbox One. Mais avant cela, les joueurs vont pouvoir découvrir une démo dès aujourd'hui, et jusqu'au 22 juin prochain, dans le cadre du Festival des jeux de Steam. Sur PC, il suffira de passer par Steam donc, mais sur Xbox One, il faut être membre du programme Xbox Insider.