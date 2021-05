GTA V : et si Gran Theft Auto VI, grâce au photoréaliste induit par du Machine Learning, pouvait ressembler à cela ?

Une vidéo « proof of concept » réalisée par des scientifiques du laboratoire Intel ISL vient d'être mise en ligne pour prouver la capacité à augmenter le photoréalisme de Grand Theft Auto V, documentée dans une publication scientifique en ligne. Elle montre à quoi pourrait pourquoi pas ressembler le prochain GTA VI en améliorant les visuels du jeu via l'apprentissage automatique (Deep Learning / Machine Learning). GTA V était une merveille graphique lors de sa première sortie en 2013 et, bien qu'il ait eu quelques améliorations depuis, il commence certainement à accuser l'âge. Red Dead Redemption 2 montre ce que Rockstar Games était capable de produire en 2018, mais là encore, 3 ans ont passé. Par conséquent, cette magnifique amélioration photoréaliste de GTA 5 ne fait pas seulement ressembler Los Santos à un endroit réel, elle nous donne également une idée de ce à quoi Gran Theft Auto 6 pourrait aspirer.

La vidéo a été postée sur YouTube par Intel ISL et partagée sur le subreddit r/videos. Malheureusement, vous ne pouvez pas jouer à cette version photoréaliste de GTA V, car il ne s'agit pas d'un mod téléchargeable. Les visuels photoréalistes sont obtenus en faisant passer le jeu par un réseau d'amélioration d'image (Neural Network) qui utilise des photos de lieux réels pour modifier l'image rendue.

Mais il ne s'agit pas simplement de faire appel à une IA pour améliorer les séquences vidéo du jeu. Au lieu de cela, l'équipe à l'origine des images utilise également les tampons de rendu tirés de GTA 5 pour obtenir des informations géométriques telles que les normales de surface et la distance de la caméra, ainsi que d'autres informations matérielles comme l'éclairage et la réflectivité des matériaux.

Les résultats sont incroyablement impressionnants et vous pouvez vous laisser aller à penser que vous êtes en train de regarder des images réelles en direct. Ce qui distingue cette méthode d'amélioration de l'image de la plupart des autres techniques, c'est qu'elle est temporellement stable, ce qui signifie qu'aucun artefact n'apparaît lorsque l'image bouge. Vous pouvez tester ces images sur le site descriptif du projet avec sliders pour comparer les deux versions.

Les données d'image de ce mod sont en fait basées sur des villes allemandes, ce qui entraîne des erreurs intéressantes, comme la transformation des collines arides de Los Santos en collines verdoyantes. Comme il travaille sur des données provenant d'un climat tempéré, le modèle s'attend à ce que les collines soient couvertes de végétation et il « corrige » donc l'erreur.

Même si cette vidéo présente un intéressant scénario « What If ? » pour GTA V, il y a encore beaucoup de vie dans le magnum opus du monde ouvert de Rockstar Games. Après tout, une version PS5 est toujours prévue pour cette année, ce qui a été annoncé l'année dernière lors de la présentation Le futur du jeu vidéo, et devrait nous donner une autre raison de revisiter les mésaventures de Trevor, Michael et Franklin. Nous sommes impatients de voir comment cela se comparera à cette vidéo photoréaliste.

