GTA 6 : Take-Two veut en faire la « référence créative » du jeu vidéo et du divertissement pour les années à venir

Vous n'êtes sûrement pas passés à côté : la dernière grosse rumeur en date sur GTA 6, colportée par Jason Schreier, rapportait que le jeu permettrait de jouer avec une héroïne et un héros inspirés de Bonnie et Clyde, et que certains développeurs avaient du mal à jongler entre les ambitions de Rockstar Games et les barrières morales qu'il s'impose. Take-Two Interactive n'a pas évoqué ces informations dans son dernier bilan financier, mais il a parlé de cette « nouvelle itération » qu'il a officialisée il y a quelques mois.



L'objectif est clair : Take-Two veut faire de cette suite encore anonyme une « référence créative », non seulement pour le jeu vidéo, mais pour le milieu du divertissement en général. Après avoir repoussé les frontières de la mise en scène dramatique et de la réalisation vidéoludique avec Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 6 sera-t-il encore plus moderne et incontournable ?

Alors que le développement de la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto est bien avancé, l'équipe de Rockstar Games est déterminée à établir une fois de plus une référence créative pour la série, notre industrie et pour tous les divertissements, comme notre label l'a fait avec chacune de leurs sorties de première ligne.

Pour devenir la référence qu'il espère être, GTA 6 devra en premier lieu sortir, et nous ne savons pas encore du tout à quelle date cela aurait lieu, même si les bruits de couloirs parlent de 2024/2025. La franchise se porte en tout cas très bien, car Take-Two Interactive a aussi annoncé que Grand Theft Auto V (disponible à partir de 13,78 € chez Amazon.fr) en était à près de 170 millions d'exemplaires vendus et que les joueurs réguliers de GTA Online étaient 49 % plus nombreux qu'avant la pandémie.