GUIDE Elden Ring: Shadow of the Erdtree, voici comment trouver Radahn et Mogh pour accéder au contenu de l'extension

FromSoftware et Bandai Namco lanceront le 21 juin prochain Shadow of the Erdtree, la seule et unique extension d’Elden Ring. Très attendue par des millions de joueurs, elle nous plongera dans le Royaume des ombres pour découvrir de nouveaux lieux et affronter des ennemis inédits, tout en étoffant le lore en se focalisant sur l’histoire de Miquella, un Empyréen énigmatique. Mais, pour accéder à ce contenu, il faudra d’abord réaliser quelques actions dans le jeu de base.

Le directeur du jeu Hidetaka Miyazaki l’a déjà confirmé, pour atteindre le Royaume des ombres, il faudra avoir battu deux boss majeurs, à savoir Général Radahn, le fléau des astres et Mogh, seigneur du sang. Deux ennemis totalement optionnels pour atteindre l’Arbre-Monde et terminer le jeu de base, mais qui devraient avoir leur importance dans Shadow of the Erdtree. Si jamais vous étiez passés à côté de Radahn et Mogh, voici comment les trouver dans l’Entre-terre. Bien évidemment, ce guide contient des spoilers sur le jeu de base.

Trouver Radahn, le fléau des astres

La localisation de Radahn n’est pas secrète très longtemps, le joueur apprend rapidement au cours de son aventure que le Général, qui a livré une terrible bataille contre Malenia, (la demi-sœur de Miquella), se trouve toujours en Caelid, une région au sud-est ravagée par la Putréfaction écarlate. Arriver au Château du Lion Rouge se fait très facilement grâce à Torrent, notre monture, ou en utilisant le téléporteur de Fort Gael pour écourter le trajet, mais une fois sur place, voilà que le châtelain Jerren nous demande d’attendre le début du festival pour se frotter à Radahn… Comment le déclencher ?

Eh bien il existe deux possibilités et, si vous avez déjà bien avancé dans le jeu, cela peut aller très vite. Le moyen le plus simple pour déclencher le festival est de se rendre au Plateau Altus, soit en passant par les Ruines de la Falaise, soit en utilisant le Grand Ascenseur de Dectus à côté. Pour activer ce dernier, il vous faut deux médaillons, la première moitié se trouve au Fort Haight en Nécrolimbe, la seconde au Fort Faroth en Caelid. Une fois les deux médaillons réunis, direction l’ouest de l’Académie pour récupérer la Clé de pierre d’éclat de l’Académie (gardée par un dragon, mais vous pouvez aussi fuir après avoir récupéré l’objet).

Ensuite, il faut se rendre aux Ruines purifiées au sud-est de Liurnia pour trouver un téléporteur qui va vous emmener à la Grande porte de l’Académie. Grâce à la clé, activez le sceau à droite pour vous retrouver à la Chaussée martiale. Suivez le chemin et vous arriverez au Grand Ascenseur, il ne reste plus qu’à l’activer et atteindre le Plateau Altus.

L’autre moyen de déclencher le festival consiste à suivre les quêtes d’Alexander et Ranni. Pas besoin d’aller bien loin pour le premier, vous pouvez croiser le pot au nord de Nécrolimbe, il vous demandera de l’aider à le décoincer en lui donnant un coup dans le dos. Puis il faudra vous rendre dans les Galeries de Gael, un donjon de Caelid mais dont un accès se fait par Nécrolimbe. Alexander vous attendra devant une porte fermée, il faut lui parler pour faire avancer sa quête, même pas besoin de faire le donjon dans son intégralité. Le pot vous attendra alors au Château du Lion Rouge pour le festival, mais reste encore à faire la quête de Ranni.

Personnage majeur d’Elden Ring, Ranni se présente à l’Église d’Elleh après avoir obtenu Torrent, vous remettant la Cloche mande-esprit pour invoquer des fantômes alliés, bien utiles contre les boss. Il faut ensuite se rendre au nord-ouest de Liurnia, au Manoir de Caria, pour atteindre les trois tours (accessibles après avoir battu Loretta au bout du manoir). La tour de Ranni est celle la plus à l’ouest, il faut discuter avec la sorcière puis avec les trois spectres de ses amis en bas de la tour, puis remonter voir Ranni pour enfin accéder à la suite de la quête.

Dès lors, direction La Sofria pour suivre la quête de Blaidd (liée à Ranni). Cette zone souterraine est accessible via le Puits de la Sofria dans les Bois brumeux à l’est de Nécrolimbe. Suivez le (long) chemin jusqu’à rencontrer Blaidd sur une falaise près d’un pont brisé. Il vous envoie demander de l’aide à Seluvis, qui se trouve dans la tour la plus au sud derrière le Manoir de Caria, sous celle de Ranni. Ce dernier vous demande de trouver Sellen, une sorcière cachée dans la Cave du relais en Nécrolimbe, derrière un mini-boss Tête de citrouille. Discutez avec elle pour qu’elle vous parle de libérer les étoiles et atteindre la ville éternelle. La prochaine étape étant de battre Radahn, le fléau des astres, vous avez atteint votre objectif.

Maintenant, vous pouvez passer sur la seconde page pour partir à la recherche de Mogh, seigneur du sang.