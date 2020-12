Guilty Gear: Strive, Anji Mito vient nous souhaiter la bonne année avec son trailer de gameplay

Ça y est, nous sommes désormais en 2021, une année qui nous l'espérons sera meilleure que la précédente et qui, surtout, va voir débarquer un nouvel épisode d'une licence de jeux de combat signés Arc System Works, Guilty Gear: Strive. Comme promis lors de la révélation de Giovanna en octobre, une combattante inédite au gameplay percutant, c'est désormais un revenant qui a droit à sa bande-annonce, Anji Mito.

Le Japonais maniera toujours ses éventails répondant au nom de Zessen et fera souffler le vent de la défaite sur ses adversaires avec élégance. Voici ce que dit le site officiel à son sujet :

Anji Mito (doublé par Nobutoshi Canna) Un artiste martial élégant qui esquive tout avec sa danse. Taille : 183 cm

Poids : 71 kg

Groupe sanguin : B

Date de naissance : 1er janvier

Lieu de naissance : Japan

Passe-temps : enquête sur « cet homme », les sports vigoureux et voyager

Accorde de l'importance à : la foi et la liberté

N'aime pas : Amanojaku, les arguments fallacieux Il est l'un des rares Japonais à avoir survécu. Il peut avoir le sang chaud, agissant sur intuition plutôt que par la raison. Il est facile de reconnaître ses actions comme directes et manquant de prévoyance, mais il n’est pas optimiste - il n'est tout simplement pas très prudent. Bien qu'il ne fasse pas tout son possible pour prêcher son sens de la justice aux autres, il montre ouvertement son dégoût pour tout ce qu'il considère comme perverti ou injuste. Il peut parfois sembler se moquer des autres, mais ce n'est que de manière amicale.

Et contrairement à ses habitudes, Arc System Works nous laisse complètement sur notre faim, mais nous présente ses meilleurs vœux, puisque le 15e et dernier personnage jouable présent dans le roster de base n'a même pas été teasé. Rendez-vous en février pour le découvrir, les paris sont ouverts ! Pour rappel, un Season Pass 1 est d'ores et déjà prévu, qui ramènera sans doute des combattants appréciés des fans.

Le lancement de Guilty Gear: Strive étant prévu pour le 9 avril 2021, voire quelques jours avant selon l'édition choisie, nous ne tarderons sans doute pas à en apprendre un peu plus sur les derniers détails le concernant, surtout qu'une bêta ouverte aura lieu d'ici là. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà précommander votre copie sur PS5 au prix de 69,99 € sur Amazon, le jeu étant aussi attendu sur PS4 et PC.

