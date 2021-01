Guilty Gear: Strive, les modes de jeu hors ligne détaillés et imagés

À sa sortie du 9 avril 2021 sur PS5, PS4 et PC, Guilty Gear: Strive aura comme argument de vente auprès des joueurs son roster assez restreint de 15 personnages jouables, dont Anji Mito, qui gonflera par la suite via un Season Pass 1, son rollback netcode et divers modes de jeu en ligne ou non pour assurer sa rejouabilité. Justement, Arc System Works a détaillé ces derniers, qui n'auront rien de bien extravagant, mais devraient faire le job comme dirait l'autre.

Les débutants pourront dans un premier temps se rendre dans la section Tutoriel pour y apprendre les bases aux commandes de Sol Badguy et Ky Kiske, avec des conseils pour ajuster les entrées de commande et utilisation de compétences, les touches apparaissant d'ailleurs à l'écran. Pour pousser plus loin, l'Entraînement contiendra lui des vidéos avec les différents coups et des explications pour chaque personnage destinées aux débutants, en plus de disposer de fonction d'enregistrement, de contre-attaque automatique et de sauvegarde de combos pour les joueurs plus expérimentés. Et puisque rien ne vaut d'affronter une vraie personne sur son canapé, le traditionnel Versus sera présent, avec différentes données à la fin de l'affrontement pour analyser nos forces et faiblesses. Bien sûr, combattre l'ordinateur sera possible.

Côté contenu pour bien nous occuper, le studio a prévu un mode Arcade dans lequel nous découvrirons les histoires de chaque combattant avec différents embranchements selon nos performances, du classique chez Arc System Works. Si jamais nous sommes en grande difficulté, un autre personnage viendra nous épauler, avec divers dialogues à découvrir. Dans Mission, les joueurs débutants pourront apprendre à apprivoiser le roster en réalisant des objectifs prédéfinis tout en engrangeant des Points de maîtrise, servant à débloquer des présentations pour s'améliorer petit à petit. Enfin, Survie nous opposera à l'ordinateur dans une série de combats où il faudra bien gérer notre santé, qui ne remontera pas entièrement entre chaque match, là encore un grand classique des jeux de baston. Une galerie sera également incluse, de même le mode Histoire, mais les détails les concernant ne nous seront donnés qu'ultérieurement.

