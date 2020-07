Halo Infinite : il est peut-être moche, mais il aura ses périphériques officiels Razer

Razer l'avait teasé ces derniers jours, il vient aujourd'hui d'officialiser la nouvelle : le constructeur de périphériques pour gamers va produire des accessoires officiels Halo Infinite, en partenariat avec le développeur 343 Industries, qui seront compatibles pour PC et les consoles Xbox.

Malheureusement, aucun modèle n'a été annoncé pour le moment, les accessoires seront disponibles en 2020 (sans doute au lancement de Halo Infinite), mais les joueurs peuvent en toute logique s'attendre à une souris, un clavier, pourquoi pas un tapis et un casque pour gamers. En tout cas, Kiki Wolfkill, responsable de Halo Transmedia chez 343 Industries, est très contente de ce partenariat :

Razer est le partenaire idéal pour nous aider à produire l'équipement haut de gamme que nos joueurs de Halo recherchent. L'équipe Halo Consumer Products s'efforce de faire vivre l'univers Halo pour le confier à notre communauté. Nous sommes très heureux de nous associer à Razer pour créer cette gamme de périphériques de haute qualité qui incarne la licence Halo tout en offrant les performances attendues par nos fans sur plusieurs plateformes.

Bob Ohlweiler, SVP et General Manager de Razer USA, rajoute :

Halo Infinite est l'un des jeux les plus attendus cette année, avec une importante communauté qui désire du matériel personnalisé. Halo a une histoire de marque riche et puissante, et Razer est honoré de travailler avec 343 Industries ainsi que Xbox pour appuyer son lancement et sa communauté de fans.

Razer n'en est évidemment pas à son coup d'essai, il a déjà produit des périphériques aux couleurs d'Overwatch, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 4, Star Wars ou encore Gears 5, et rappelle qu'il propose depuis longtemps des accessoires pour consoles, à l'instar du casque Nari Ultimate, le combo clavier+souris Turret, spécialement conçu pour Xbox One, ou encore la manette Wolverine, qui seront tous évidemment compatibles avec la Xbox Series X. Une version Tournament Edition de la manette est d'ailleurs vendue 114,45 € sur Amazon.fr.