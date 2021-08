Haven : des éditions physique et collector, et de nouveaux vinyles chez Limited Run Games

Haven est sorti en décembre 2020 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC puis sur Nintendo Switch et PS4 en février dernier, il nous fait pour rappel voyager en compagnie de Yu et Kai sur l'étrange planète Source, loin d'un état totalitaire. Un titre indépendant développé par The Game Bakers (Furi) qui va avoir droit à des éditions physiques et collector, ainsi qu'à une nouvelle édition en vinyles de bande originale grâce à Limited Run Games.

Sur PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch, les joueurs pourront retrouver Haven en édition standard à 39,99 $, il s'agit simplement du jeu dans une boîte avec un Blu-ray ou une cartouche, idéal pour les collectionneurs. Mais les fans pourront surtout opter pour une édition collector sur ces mêmes plateformes, qui regroupera le jeu, la bande originale sur CD, une affiche d'une œuvre originale de Yukio Takatsu en 45 x 60 cm, des répliques du ruban de Yu et du collier de Kay, un pin's en bois de Grouik et une boîte collector. Il faudra tout de même débourser 74,99 $. Audrey Leprince, productrice exécutive de Haven, commente :

Ces éditions physiques étaient une demande récurrente des joueurs et nous sommes heureux de nous être associés avec Limited Run Games pour les créer. Nous avons essayé de leur donner un petit quelque chose de plus, avec l'oeuvre originale de Yukio Takatsu et les répliques du ruban et collier de Yu et Kay, des petits souvenirs du temps passé en compagnie des deux amoureux sur Source.

Enfin, Limited Run Games va éditer une nouvelle édition double vinyle de la bande originale de Haven composée par Danger, différente de celle proposée par G4F Records avec ici des disques bleu et rose pastel. Une édition limitée à 300 exemplaires seulement, proposée contre 38,99 $. Si vous préférez obtenir le jeu au format numérique sur les boutiques des consoles, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

