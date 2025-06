Hirogami pliera bientôt bagage, mais pas avant de se faire prendre en mains sur PC

C'est en septembre dernier lors du Tokyo Game Show que Bandai Namco Studios Singapore (GYAAR Studio) et l'éditeur Kakehashi Games dévoilaient Hirogami, un jeu d'action et de plateforme en 3D qui comme son nom l'indique nous mettra dans la peau d'un personnage en origami nommé Hiro dans un monde fait de papier, de quoi rappeler de bons souvenirs aux joueurs de Tearaway ou Paper Mario: The Origami King dans un autre registre. Il était alors uniquement prévu pour une sortie sur PC (Steam).

Nous l'avons ensuite revu en mars au cours du The Mix X Kinda Funny Spring Games Showcase 2025 avec une autre vidéo mettant en avant les transformations de Hiro en animaux et plus largement les personnages principaux de l'aventure. En les secourant d'un mystérieux Fléau numérique, nous pourrons alors utiliser leur forme, débloquant de nouveaux moyens de déplacement et des compétences au combat inédites.

Hiro , le maître du pliage.

, le maître du pliage. Shiori , la fidèle gardienne du village.

, la fidèle gardienne du village. Ama Jii , le vénéré sage tatou.

, le vénéré sage tatou. En tant que robuste tatou, Hiro peut rouler à travers les barrières et ennemis, et peut tirer avec des canons pour atteindre de nouvelles zones.

Bingley , le distingué gentleman grenouille.

, le distingué gentleman grenouille. En tant qu'agile grenouille, Hiro peut sauter plus haut ou ralentir les ennemis et la machinerie avec des crachats toxiques.

Shaan Ti , l'intrépide et puissant singe.

, l'intrépide et puissant singe. En tant que puissant singe, Hiro peut lancer une combinaison d'attaques de balayage, se balancer via des plantes grimpantes et marteler le sol pour disperser les ennemis.

Lors du dernier State of Play, une version PS5 a donc été officialisée, de même qu'une sortie sur l'Epic Games Store, le faisant alors découvrir à de nombreux joueurs. Sa date de sortie a également été fixée au mercredi 3 septembre 2025 et une démo sur PC a été annoncée dans le cadre du Steam Néo Fest, actuellement disponible.

Hirogami est un jeu d'action et de plateforme en 3D inspiré par l'art ancien de l'origami (le pliage de papier). Tout ce que vous rencontrerez a été conçu dans l'idée de retranscrire la nature tangible, naturelle et fragile d'un monde de papier, avec en son cœur un récit entremêlé de nostalgie. D'autres formes pour plus de pouvoirs - Découvrez de nouvelles formes vous permettant de vous déplacer, de résoudre des énigmes et de venir à bout de vos rivaux. Roulez à travers les obstacles et les ennemis sous la forme d'un robuste tatou, voyagez entre les cimes des arbres et martelez vos adversaires dans la peau d'un puissant singe et bondissez vers des hauteurs autrement inatteignables avec l'impressionnante grenouille.

- Découvrez de nouvelles formes vous permettant de vous déplacer, de résoudre des énigmes et de venir à bout de vos rivaux. Roulez à travers les obstacles et les ennemis sous la forme d'un robuste tatou, voyagez entre les cimes des arbres et martelez vos adversaires dans la peau d'un puissant singe et bondissez vers des hauteurs autrement inatteignables avec l'impressionnante grenouille. Un frêle monde d'origami à protéger - Une puissante cohorte de créatures numériques, le Fléau, est en train d'envahir le monde, souillant le fragile équilibre naturel qui régit les lieux depuis des temps immémoriaux. Vous incarnez Hiro, un artiste énigmatique maîtrisant l'art du pliage. Originaire du village de Shishiki, il incombe à ce jeune héros de purifier les habitants endoctrinés et de ramener l'équilibre sur ces terres.

- Une puissante cohorte de créatures numériques, le Fléau, est en train d'envahir le monde, souillant le fragile équilibre naturel qui régit les lieux depuis des temps immémoriaux. Vous incarnez Hiro, un artiste énigmatique maîtrisant l'art du pliage. Originaire du village de Shishiki, il incombe à ce jeune héros de purifier les habitants endoctrinés et de ramener l'équilibre sur ces terres. Des mystères enfouis à découvrir - Explorez chaque recoin de ce monde pour en découvrir tous les secrets. Dépliez-vous pour devenir une feuille de papier pouvant se laisser porter par les courants d'air ou glisser sous de dangereux pièges. Ou encore, transformez-vous en un avion de papier pour traverser de redoutables gouffres.

- Explorez chaque recoin de ce monde pour en découvrir tous les secrets. Dépliez-vous pour devenir une feuille de papier pouvant se laisser porter par les courants d'air ou glisser sous de dangereux pièges. Ou encore, transformez-vous en un avion de papier pour traverser de redoutables gouffres. Des ennemis à terrasser - Ce monde d'origami est un endroit fragile et vous aurez besoin de faire preuve d'ingéniosité pour le protéger. Repoussez le Fléau à l'aide de l'éventail de papier d'Hiro ou utilisez une litanie de pouvoirs de papier pour marteler, mettre en pièces ou empoisonner vos ennemis.

- Ce monde d'origami est un endroit fragile et vous aurez besoin de faire preuve d'ingéniosité pour le protéger. Repoussez le Fléau à l'aide de l'éventail de papier d'Hiro ou utilisez une litanie de pouvoirs de papier pour marteler, mettre en pièces ou empoisonner vos ennemis. Une bande-son d'inspiration japonaise - Savourez une ambiance sonore relaxante composée à l'aide d'instruments traditionnels japonais, spécialement conçue pour évoquer la diversité des thèmes et des décors d'Hirogami.

Pour terminer, sachez que Hirogami ne coûtera que 28,99 €, avec une remise sur le PlayStation Store pour les abonnés au PS+ jusqu'à son lancement, le faisant passer à 26,09 €. Au Japon, une édition physique va être commercialisée, vendue 5 740 ¥, avec dans la boîte un set d'origamis représentant Bingley et Ama Jii, un diorama leur servant de décors et l'OST sur CD.

Si vous souhaitez vous abonner au PlayStation Plus, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.