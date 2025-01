Hitman : un énorme chiffre de joueurs pour World of Assassination

En 2016, IO Interactive a remis sur le devant de la scène l'Agent 47 avec Hitman, un reboot épisodique de la franchise. Une suite a vu le jour, puis un troisième volet, désormais renommé Hitman World of Assassination et permettant d'accéder à tout le contenu de la trilogie. Le développeur danois fait vivre cet opus avec du contenu régulier et cela paye.

Cette semaine, IO Interactive annonce que Hitman World of Assassination a dépassé les 75 millions de joueurs, faisant de lui l'opus le plus populaire de la franchise. De quoi nourrir des regrets chez Square Enix et Warner Bros. qui ont respectivement édité le premier et le second volets, mais qui ont abandonné l'affaire par la suite. Pour rappel, IOI permet de découvrir gratuitement quelques aspects du jeu avec un Free Starter Pack, ce qui a évidemment aidé à faire grimper les chiffres, mais il faut passer à la caisse pour profiter du gros de l'aventure. Les contenus additionnels réguliers permettent quant à eux de remettre un coup de projecteur sur Hitman: World of Assassination, le dernier en date est la Cible Fugitive The Splitter, incarnée par Jean-Claude Van Damme.

Vous pouvez acheter Hitman World of Assassination à partir de 33,72 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Pour rappel, une version pour PSVR 2 sortira en mars prochain.