Hitman: World of Assassination, une légende du MMA devient la nouvelle Cible de 47

IO Interactive continue de rajouter des Cibles Fugutives dans Hitman: World of Assassination, le studio danois aime bien faire appel à des célébrités pour jouer le rôle des victimes de l'Agent 47. Sean Bean avait refait une apparition récemment, mais cette fois, la star sera un célèbre combattant de MMA.

Conor McGregor sera le Disruptor, un combattant de MMA multimillionnaire que devra traquer et éliminer l'Agent 47 dans une mission inédite. Elle nous emmènera sur l'île de Sgàil, lors d'une réunion secrète d'Ark, une organisation regroupant des personnalités riches et puissantes. Le Disruptor doit y affronter Tim Quinn, PDG de Quantum Leap, mais des responsables craignant que Tim ne se fasse ridiculiser ont missionné l'Agent 47 pour éliminer le Disruptor avant le combat. Conor McGregor déclare :

Hakan Abrak, PDG de IO Interactive, rajoute :

Nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée d'avoir Conor dans HITMAN World of Assassination. Les joueurs vont vraiment apprécier cette nouvelle mission qui réunit tout le meilleur de HITMAN World of Assassination associée au charisme brut et à l'énergie d'un athlète parmi les plus performants au monde. Je suis impatient de voir nos joueurs plonger dans cette nouvelle mission et aimer ce que l'équipe a créé.