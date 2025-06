ILL traumatise tout le monde avec des bébés morts en vidéo

Team Clout l'avait annoncé, il a profité du Summer Game Fest Live pour mettre en avant ILL, son jeu d'horreur et de tir à la première personne. Nous avons eu droit à une bande-annonce cauchemardesque, avec ce qu'il faut de violence, de sang et de bébés morts qui courts à fond la caisse en direction du joueur :

Voici tout ce qu'il faut savoir sur ILL :

Bienvenue dans ILL, un jeu de survival horror à la première personne vous proposant une expérience narrative qui vous transportera dans un village des plus sinistres. Votre but ? Découvrir toute la vérité sur sa plongée dans une sanglante folie meurtrière. Au programme de cette inoubliable descente aux enfers : une horreur corporelle intense liée à un système de démembrement perfectionné, des ennemis au comportement dynamique, des armes au fonctionnement complexe, un monde interactif et immersif, mais aussi de l'artisanat et des décisions stratégiques dont dépendra votre survie. Face à des créatures effroyables, votre capacité à vous adapter sera d'une importance cruciale. Employez diverses tactiques, dénichez des provisions vitales, fabriquez des outils essentiels et améliorez votre armement. Oubliez le train-train quotidien et laissez-vous emporter par les horreurs de ce village jadis paisible dans cette expérience narrative à la fois sombre et palpitante. Survivrez-vous à ce cauchemar et parviendrez-vous à percer les secrets glaçants qui se cachent dans le grincement des ruelles et le bruissement de l'eau ?

Une horreur corporelle intense avec démembrements





Préparez-vous à explorer les nouvelles frontières de l'horreur. ILL propose une horreur corporelle réaliste qui vous prendra aux tripes : les créatures répugnantes et monstrueuses que vous rencontrerez peuvent être démembrées et torturées de manière effroyable. La chair déchirée, les os apparents et les organes éviscérés créent une expérience inédite et brutale qui vous laissera sans voix.

Des ennemis au comportement dynamique





Vos ennemis sont rusés et imprévisibles. Ils ne se contentent pas d'être agressifs en permanence. Ils ressentent la douleur et réagissent à toutes sortes d'événements. Leur apparence est également variable : entre les changements de textures, de proportions et d'animations, vous ne saurez jamais à quoi vous attendre. Les coups portés aux différentes parties de leur corps provoquent des réactions uniques agrémentées d'animations et d'effets visuels.

Des armes au fonctionnement complexe





Découvrez un système d'armes très complet où les risques de défaillances, le type de munitions et un entretien rigoureux jouent un rôle déterminant. Ressentez le poids et le réalisme de chaque arme passant entre les mains du protagoniste grâce à des animations procédurales prenant en compte leurs caractéristiques physiques. Vous trouverez toute une gamme de munitions et d'améliorations d'armes, ce qui vous obligera à prendre des décisions stratégiques pour survivre. Restez vigilant, car chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort.

Un monde interactif et captivant





ILL saura vous captiver avec son univers convaincant regorgeant de possibilités d'interactions. Manipulez des objets, explorez des niveaux complexes et profitez d'un moteur physique hors pair, dans vos mouvements comme en combat. Le monde qui vous entoure est plus qu'une simple toile de fond, il fait partie intégrante de l'expérience de jeu et contribue au réalisme terrifiant de la ville et des créatures mortelles qui l'habitent.

De l'artisanat et des décisions stratégiques





La survie est une lutte constante qui exige une gestion méticuleuse de votre inventaire, la collecte de ressources et une approche stratégique de l'artisanat. Vous devrez tirer le meilleur parti de tout ce que cet environnement oppressant met à votre disposition, gérer avec expertise votre arsenal d'armes et le peu de munitions et ressources vitales que vous trouverez. Votre capacité à vous adapter et à prendre des décisions stratégiques sera déterminante pour garantir votre survie dans ce monde sans pitié.