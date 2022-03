In Nightmare : bande-annonce de lancement cauchemardesque pour le jeu d'horreur sur PS4 et PS5

Comme annoncé en début d'année, c'est cette semaine que débarque sur PlayStation 4 et PS5 In Nightmare, un jeu d'horreur et d'aventure axé sur la narration. Le titre est développé par Magic Fish Studio, qui a reçu le soutien de Sony avec son PlayStation China Hero Project, et il s'offre une bande-annonce de lancement :

Si vous n'avez pas encore entendu parler du jeu, voici une petite présentation :

In Nightmare suit un jeune garçon qui se ferme sur lui-même et tombe dans un profond sommeil, où des cauchemars ont pris vie pour hanter chacun de ses mouvements. Le cœur brisé par les problèmes de sa famille, l'enfant échappe à la réalité dans un monde sombre et fantaisiste créé à partir de ses propres souvenirs. Il se lance alors dans un voyage pour découvrir ce qui se cache vraiment en lui. Avec l'aide de l'esprit du rêve, le garçon trouvera le moyen d'éviter ses ennemis, de surmonter des énigmes complexes, d'affronter ses peurs et de découvrir la vérité afin de purifier les monstres qu'il a créés et de se réveiller enfin.

In Nightmare est disponible sur PS4 et PS5, sur le PlayStation Store, mais aussi en version physique grâce à Maximum Games et Just for Games, vous pouvez acheter le jeu à 19,99 € sur Amazon.