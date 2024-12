Indiana Jones et le Cercle Ancien nous montre ses grosses notes en vidéo

La semaine dernière est sorti Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'aventure développé par MachineGames (Wolfenstein) et édité par Bethesda. Le titre a beaucoup fait parler de lui grâce à ses multiples qualités, mais si vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure, les studios publient une nouvelle bande-annonce :

Bethesda met en ligne la bande-annonce des distinctions, regroupant les avis très positifs de la presse spécialisée. Le titre a reçu de bonnes notes en France, un 18/20 chez Total Jeux Vidéo, 9/10 chez XboxMag, 8,5/100 chez Presse Citron, 8/10 chez ActuGaming et IGN France, 17/20 chez JeuxActu et 16/20 chez JeuxVideo.com. Le Monde ne fait rien comme tout le monde et lui a attribué un 288/360, ce qui équivaut à 16/20. Dans nos colonnes, Indiana Jones et le Cercle Ancien a écopé d'un 17/20, la bande-annonce ci-dessus vous le rappelle, même s'il ne faut pas cligner des yeux pendant les premières secondes. Au passage, une vidéo similaire, mais avec les notes de la presse anglophone, est à retrouver juste ici :

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible sur PC et Xbox Series X|S, il est également inclus dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Vous pouvez vous abonner à cette formule contre 44,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount ou Fnac. Une version PlayStation 5 est déjà attendue au printemps 2025.

Lire aussi : TEST Indiana Jones et le Cercle Ancien : sa place est dans votre console !