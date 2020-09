Inertial Drift : le jeu de course arcade lancé sur PS4 et Switch en vidéo

Inertial Drift devait normalement sortir le 7 août dernier, mais la dernière ligne droite du développement a été parsemée d'embûches, PQube et Level 91 Entertainment ont donc dû repousser le lancement de leur jeu de course arcade, fortement inspiré de la franchise Initial D.

Inertial Drift est donc arrivé sur PC le 11 septembre dernier, et hier seulement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Oui, une version Xbox One est également prévue, mais elle arrivera un peu plus tard, en fin d'année 2020. Quoi qu'il en soit, PQube a partagé une bande-annonce de lancement, à admirer ci-dessus, et Just for Games rappelle qu'il distribue en France des versions physiques du jeu, uniquement sur PS4 et Switch. Et si vous ne connaissez pas du tout Inertial Drift, voici une présentation :

Se déroulant dans un passé rétrofuturiste, Inertial Drift est un jeu de course d'arcade proposant un maniement unique et incroyablement satisfaisant avec une mécanique de drifting utilisant les deux joysticks. Il offre un tout nouveau niveau d'accessibilité, et apporte de nouveaux challenges aux jeux de course d'arcade - avec une expérience de conduite qui ne ressemble à rien que vous ayez déjà pu voir. Des contrôles uniques à deux joysticks : Le stick droit de la manette est utilisé uniquement pour contrôler le drifting de la voiture, offrant une maniabilité satisfaisante et précise. Intuitive pour les nouveaux venus - ardues, mais satisfaisante pour les pros ! Sept modes de jeux différents et du multijoueur en local et en ligne : De nombreuses courses vous attendent, avec notamment un mode Histoire, des un contre un, des courses contre votre fantôme, des essais chronométrés, des épreuves de styles, du multijoueur en local et en ligne, ainsi que plus de 20 pistes différentes. Seize bolides férocement indépendants : Chaque véhicule est une bête entièrement différente, avec des caractéristiques uniques à maîtriser. Glissez vous au volant d'une sportive a hayon, d'un coupé, d'une Supercar et bien plus encore !

Inertial Drift est donc disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 34,99 € sur Amazon.fr.