INSOLITE : le frigo Xbox Series X est à gagner via un concours !

À la base, l'analogie entre la Xbox Series X et un frigo est une simple boutade de la Toile sur son design très droit et simple. Puis la blague est devenue un véritable meme, reconnu par Microsoft qui l'a comparé à un frigidaire lors de l'officialisation des dimensions de la console. Le constructeur est dernièrement allé encore plus loin en construisant de vrais Frigo Xbox Series X, dont un a été offert à Snoop Dogg, et un autre proposé à iJustine pour un aperçu.

Nous ne savons pas combien d'exemplaires sont en circulation, mais une chose est sûre : l'un d'entre eux va pouvoir être gagné par un joueur !



Pour fêter l’anniversaire de Snoop Dogg, légende de la musique et du jeu vidéo, Xbox lui a envoyé un gâteau sur mesure et le tout premier réfrigérateur le plus rapide et le plus puissant du monde : Le Frigo Xbox Series X.

Un ou une fan aura la chance de gagner son propre Frigo Xbox Series X (sans gâteau et sans contenu), simplement en retweetant le tweet de Xbox entre le 28 octobre et le 4 novembre.

Celui-ci dispose de la technologie de nouvelle génération la plus récente en matière de refroidissement et est inspiré de l’un des memes de console préféré de l’Internet. C’est une réplique à l’échelle de la Xbox Series X mesurant plus d’1m80 et pesant 200 kilos.

Le logo Xbox présent sur l’avant du frigo s’allume, tel un phare pour vous guider dans votre quête d’en-cas. Lorsque vous utiliserez la poignée intégrée au lecteur disque, vous entendrez le doux son de la nouvelle animation de démarrage de la console. À l’intérieur, votre nourriture, vos boissons et vos condiments brilleront sous la lumière verte de Xbox.

Vous disposerez bien sûr de la dégustation en 4K native, du Cold Delivery et du Design Luxe et Silencieux.