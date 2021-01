INSOLITE : Ikea aide les joueurs à choisir des meubles TV avec de fausses consoles next-gen

Alors que la guerre des consoles nouvelle génération vient de débuter, les fans essayent tant bien que mal de mettre la main sur les précieuses machines. Ce n’est pas chose facile, puisque des ventes peuvent parfois virer au drame ou il faut carrément acheter une voiture pour mettre la main sur une de ces plateformes. Toutefois, Ikea a pris les devants et souhaite donc aider les joueurs.

En effet, un internaute du nom de TomaccoTastesLikeGma a publié sur Reddit une photo plus ou moins atypique. À en croire l’image, il semblerait que l’entreprise suédoise ait conçu des maquettes en carton de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X afin que les clients puissent positionner ces dernières dans des meubles et trouver celui qui viendra occuper leur salon pour les prochaines années. La firme se permet même une petite pique à l’encontre du design des deux machines puisqu’il est écrit sur la maquette de la PS5 : « Which IKEA media storage unit will be able to fit my new, meme-ishly oversized, game console ? » En français, cela donne : « Quel meuble de salon Ikea sera en mesure d'accueillir ma nouvelle, mais gigantesque console de jeu ? » Il n’y a pas plus d’informations concernant le pays où ladite photo a été prise et il semblerait également que les modèles en carton ne soient pas encore présents dans les magasins français.

