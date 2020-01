INSOLITE sur Pokémon : des vidéos d'ASMR avec Salamèche au coin du feu et un Marisson gourmand

Tout le monde connaît les vidéos ASMR (pour Autonomous Sensory Meridian Response) qui sont publiées par paquets sur YouTube, le but étant de relaxer le spectateur, qui devient surtout auditeur, avec des sons procurant des réactions sensorielles apaisantes. Cela peut-être tout un tas de choses, comme la voix de Henry Cavill lisant The Witcher.

Et voilà que la chaîne officielle YouTube de Pokémon vient de publier une vidéo d'une demi-heure d'ASMR, avec un Salamèche dormant au coin du feu. Le petit brasier crépite, le vent souffle doucement en fond, et de temps en temps, Salamèche ravive la flamme avec la queue. Une vidéo pour le moins originale, qui respecte tous les codes de l'ASMR. Et si jamais vous préférez les bruits de bouche, eh bien, la chaîne Pokémon pour les enfants propose une autre vidéo avec Marisson mangeant de petits gâteaux.

Si vous êtes à la recherche d'une vidéo Pokémon un peu plus dynamique, vous pouvez enfin vous tourner vers le premier épisode de l'anime à Galar diffusé il y a quelques jours.

