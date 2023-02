Nos 5 jeux les plus attendus sur console en ce début 2023

Pour commencer, il y a énormément de jeux attendus qu'il a été très difficile de n'en choisir que cinq parmi eux, tout en sachant qu'il s'agit ici d'une sélection très personnelle. N'ayez crainte, nous vous listerons tout de même à la fin les principaux jeux vidéo attendus pour 2023.

1. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (février 2023)





Il se faisait attendre ! Et cela pourrait bien être le jeu de l’année. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, dont la sortie était prévue en 2021, sera (enfin) disponible le 17 février. Ce jeu de rôle vous emmènera dans l’univers créé par J.K. Rowling, autrice de la saga Harry Potter. Pour autant, vous ne risquez pas de croiser le célèbre sorcier qui a survécu à Voldemort pour une raison simple : l’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, soit une centaine d'années avant que Harry Potter se balade dans l’école des sorciers.

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (mai 2023)





Dès sa sortie sur Wii U et Switch en 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild était déjà considéré comme un classique. Nintendo avait fait du Zelda classique un monde ouvert, révolutionnant par la même occasion la façon de jouer à cette saga. Applaudi de toute part pour cette prouesse, il fallait bien se douter que le studio japonais allait vouloir réitérer l'exploit sur la même console. Son successeur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, peut-être le jeu le plus attendu de 2023 par les fans de Nintendo, sortira courant mai.

3. Street Fighter 6 (juin 2023)





L'une des plus célèbres sagas de jeux de combat revient en 2023 pour un nouvel opus. Les développeurs de Street Fighter 6 veulent mettre un point d'honneur à l’accessibilité, car il sera désormais possible de choisir entre deux types de contrôles : le mode Classique et le mode Moderne. L'un nous fera vibrer comme à l'époque, tandis que l'autre favorisera l’apprentissage du jeu avec des combos simplifiés. Par ailleurs, le mode Entraînement a été retravaillé afin d'être plus intuitif et ludique.

4. Final Fantasy XVI (juin 2023)





Après un quinzième épisode qui n'a pas semblé convaincre les joueurs et la critique, la saga de jeu de rôle la plus connue au monde revient à l’été 2023. Final Fantasy XVI retrouve l’univers heroic fantasy. Un retour aux sources qui devrait reconquérir le cœur de ses plus fidèles joueurs. Si le scénario est encore très flou, nous savons déjà que l’histoire prendra place dans le monde de Valisthéa séparé en six royaumes, chacun détenant un cristal de pouvoir. Le gameplay, devenu de plus en plus dynamique, promet une nouvelle fois des affrontements entre magie et armes blanches.

5. Assassin’s Creed Mirage (courant 2023)





Quinze ans... Cela fait quinze ans que le premier Assassin’s Creed est sorti... Mais il semblerait qu'Ubisoft n’en ait toujours pas fini avec sa licence phare. Ces dernières années, la série nous avait offert des open worlds toujours plus impressionnants, notamment avec Assassin’s Creed Odyssey (2018) puis Assassin’s Creed Valhalla (2020). Ce nouvel opus de la saga Assassin’s Creed Mirage se déroulera au Moyen-Orient, se rapprochant du premier best-seller de la firme.

Toutefois, ces 5 jeux ne sont pas les seuls à être très attendus. Pour ce qui est de l'achat des jeux, ils seront disponibles sur les différentes plateformes (dans les stores), mais nous pouvons aussi obtenir des clés de jeux pour console sur Internet.

Pour terminer cet article, nous pouvons également citer quelques autres jeux très attendus pour 2023 qui tiennent en haleine les gamers comme Dead Space, Diablo IV, Aliens: Dark Descent, Resident Evil 4, Silent Hill 2, Starfield et bien d'autres encore.