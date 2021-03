Jeux vidéo : pour Take-Two, les joueurs sont prêts à payer plus cher

Depuis de longues années, le prix de vente recommandé des jeux vidéo est aux États-Unis de 60 $, un tarif qui n'a pas vraiment bougé, mais depuis l'arrivée des nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft, les constructeurs et éditeurs ont parfois haussé les tarifs de vente, avec par exemple des titres PS5 à 79,99 € sur le PlayStation Store.

Et chez Take-Two, les prix devraient grimper à l'avenir. L'éditeur a déjà affiché NBA 2K21 à 74,99 € sur la nouvelle génération de consoles, c'est 5 € de plus que sur PS4 ou Xbox One, et le PDG Strauss Zelnick l'affirme, les joueurs sont prêts à payer leurs jeux vidéo plus cher :

Notre point de vue est que nous offrons une gamme extraordinaire d’expériences et beaucoup de rejouabilité. La dernière fois qu'il y a eu une augmentation des prix aux États-Unis, c'était en 2005-2006. Nous pensons donc que les consommateurs sont prêts. Notre point de vue est de toujours offrir plus de valeur que ce que nous facturons, pour nous assurer que l'expérience et le prix de l'expérience sont positifs pour le consommateur. Nous voulons toujours que les consommateurs sentent que nous livrons beaucoup plus que ce que nous demandons en retour. C’est également vrai pour les dépenses récurrentes. Nous sommes là pour activer et engager les consommateurs, et si nous le faisons, la monétisation suit.

Payer un peu plus cher pour des jeux vidéo toujours plus complets, avec une longue durée de vie, c'est ce que propose Take-Two. Strauss Zelnick a tout de même rappelé que la hausse des prix ne sera pas systématique sur ses prochains jeux, ce sera du cas par cas. Attendez-vous quand même à payer le prix fort pour la version PS5 de Grand Theft Auto V, récemment évoquée et qui proposera de belles choses. Le titre est actuellement affiché à 19,99 € en édition Premium sur Amazon.