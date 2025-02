Karma: The Dark World, date de sortie, améliorations PS5 Pro et retard sur Xbox

Wired Productions et Pollard Studio lanceront le mois prochain Karma: The Dark World, un jeu d'horreur psychologique à la première personne inspiré par David Lynch (Twin Peaks), Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) et Christopher Nolan (Inception, Interstellar). Le titre nous plongera dans une dystopie en Allemagne de l'Est, en 1984. Le titre s'offre cette semaine une nouvelle bande-annonce et quelques informations :

La date de sortie de Karma: The Dark World est fixée au 27 mars 2025 sur PC et PlayStation 5, mais la version Xbox Series X|S aura un peu de retard, Wired précisera sa date de lancement ultérieurement. Cependant, le jeu sera optimisé pour la PS5 Pro, avec le support du PSSR pour une image, une définition et des textures améliorées, de meilleurs rendus de distance et reflets, ainsi que du 4K à 60 fps. Cette version PS5 Pro a droit à sa petite vidéo, mais d'abord voici une courte présentation du jeu :

Dans KARMA: The Dark World, les joueurs incarnent Daniel McGovern, un agent d'élite chargé de plonger dans les souvenirs des suspects. Ce qui commence comme une simple enquête de routine se transforme rapidement en une sombre conspiration qui remet en question tout ce qu'il croit. Alors que McGovern navigue dans l'esprit de ceux qu'il poursuit, il doit faire face à des vérités dérangeantes et remettre en question sa propre réalité.

