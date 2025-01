Kingdom Come: Deliverance II dévoile sa roadmap avec déjà 3 DLC

Kingdom Come: Deliverance II sera l'un des gros jeux vidéo de ce début d'année 2025. Le jeu de rôle médiéval à la première personne de Warhorse Studios est attendu par tous les joueurs qui ont adoré le premier volet, Henry sera de retour en Bohême dans quelques jours, mais l'aventure ne s'arrêtera évidemment pas au lancement.

Les développeurs tchèques dévoilent aujourd'hui la roadmap du contenu post-lancement de Kingdom Come: Deliverance II, qui devrait occuper les joueurs pendant au moins quelques mois supplémentaires. Premièrement, au printemps, nous aurons des mises à jour gratuites pour rajouter un barbier, un mode Hardcore et des courses des chevaux. De quoi un peu occuper les joueurs avec de nouvelles fonctionnalités, mais surtout, les extensions Brushes With Death, Legacy of the Forge et Mysteria Ecclesia seront respectivement publiées à l'été, l'automne et l'hiver. Des DLC qui seront inclus d'office dans le Pass d'Extension de la Gold Edition et de la version collector.

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est fixée au 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € en Gold Edition sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

